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Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии из-за отмены концерта

Певица Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии после отмены концерта
Власти Марий Эл отменили концерт Арбениной в Йошкар-Оле, предупредив, что не допустят выступлений тех, кто «негативно высказывается в адрес нашей страны». Арбенина назвала отмену диверсией и пообещала разобраться в произошедшем
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обвинила власти республики Марий Эл в диверсии из-за отмены концерта в Йошкар-Оле.

«Этот сорванный концерт, эту отмену, власти республики Марий Эл, я расцениваю диверсией против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику. <...> Я буду разбираться с тем, что случилось и почему вы так себя ведете. Это просто недостойно», — заявила она в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Выступление Арбениной и «Ночных снайперов» должно было пройти 18 октября в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле. Однако на 39-й сессии Госсобрания республики министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов объявил, что концерт отменен.

По его словам, Министерство культуры республики узнало о проведении концерта «очень поздно», поскольку это коммерческий проект. Министр сообщил, что администрации города и Министерству спорта (поскольку концерт должен был состояться в Ледовом дворце) направили письма с требованием уведомлять о планируемых мероприятиях, чтобы не допустить подобных ситуаций.

«Мы эту работу будем контролировать. Мы действительно держим [руку] на пульсе и не допустим выступления тех артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики», — сказал он.

В апреле прошлого года Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» в разных городах России начали отменять. В частности, весной этого года были отменены концерты в Казани, Тольятти, Пятигорске, Ульяновске и Чебоксарах. Артистка прокомментировала это словами: «не бойся и стой на своем».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Диана Арбенина Ночные снайперы Марий Эл Йошкар-Ола отмена концертов
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