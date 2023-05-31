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Арбенина прокомментировала слухи об отъезде словами «я здесь живу и пою»

Диана Арбенина опровергла отъезд из России
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что не собирается уезжать из России.

«Знаете, я никогда не комментирую фейки, но видимо тем самым я развязала руки всем этим невнятным телеграм-каналам <...>. Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. И если каким-то любителям заголовков не ясно, что это значит, я расшифрую: все, что происходит сейчас с моей страной — это огромная трагедия. Смерть — это всегда трагедия. Но я здесь живу и пою здесь. Я разделяю трагедию и ее рикошеты», — написала она в телеграм-канале. Музыкант призвала СМИ опираться на факты и перестать «пытаться дурить людей».

В апреле прошлого года артистка выпустила песню «Не молчи» со словами: «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». В том же месяце она рассказала, что не представляет, куда бы могла уехать из России: «Это моя страна, это мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер».

В мае 2023 года в нескольких городах России (Казани, Тольятти, Пятигорске и других) отменили концерты Арбениной.

Согласно информации на сайте «Ночных снайперов», у коллектива запланировано несколько концертов в июне: в Нальчике, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде, Волгограде и Краснодаре. 8 июля состоится «Юбилейный концерт! 30 лет рок-н-ролла!» на «Открытие Арене» в Москве.

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