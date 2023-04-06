Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 16:29
Минобороны рассказало детали уничтожения 14 украинских военных ударом ВСУ Политика, 19:32
Связанная с финской Fortum компания будет строить ветряки в России Бизнес, 19:24
В Казани отменили концерты Дианы Арбениной Общество, 19:23
Протесты против пенсионной реформы в Париже. Прямая трансляция Политика, 19:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02
«Группа Позитив» рекомендовала дополнительный дивиденд за 2022 год Инвестиции, 18:57
Си Цзиньпин заявил, что панацеи для выхода из кризиса на Украине нет Политика, 18:54
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:53
Российские хоккеисты сыграют с Турцией на международном турнире Спорт, 18:50
Минобороны сообщило об ударе по проникшим в Брянскую область диверсантам Политика, 18:45
Берлускони перевели в палату интенсивной терапии Политика, 18:43
Владелец УАЗ «Патриот» отсудил деньги из-за невозможности на нем ездить Авто, 18:38
Сбер заключил первую сделку валютного форварда на дирхамы​ Пресс-релиз, 18:25
Умерла актриса Валентина Туманова Общество, 18:20
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

В Казани отменили концерты Дианы Арбениной

В Казани вслед за Чебоксарами и Пятигорском отменили концерты Дианы Арбениной
Концерты лидера «Ночных снайперов» ранее отменили в Чебоксарах, в Улан-Удэ и Тольятти. В казанском театре оперы и балета, где должно было пройти выступление группы, уточнили, что концерт отменен по техническим причинам
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменен по техническим причинам, сообщили РБК Татарстан в пресс-службе министерства культуры республики.

Ранее концерты Арбениной также были отменены в Чебоксарах, в Улан-Удэ и Тольятти. Также сегодня были сообщения об отмене концерта «Ночных снайперов» к Краснодаре, однако представители площадки, где планировали
провести выступление, сообщили РБК Краснодар, что информации об отмене концерта им не поступало.

На сайте группы «Ночные снайперы» с 10 апреля анонсирован тур по городам России, который должен завершиться юбилейным концертом 8 июля в Москве.

Концерты Арбениной отменяли и ранее. Так, в 2014 году в нескольких городах России были отменены ее концерты после того, как певица выступила в Киеве. Тогда Арбенина заявила, что это связано с ее политической позицией.

В апреле прошлого года на концерте в Челябинске она исполнила песню «Не молчи».

«За что проклята эта страна?
Жизнь у нас с тобой только одна.
Озверевший бессмысленный бой,
Я дождусь и я буду с тобой.
Не молчи», — такие слова звучат в композиции.

Читайте на РБК Pro
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
Как россиянину доставить свои деньги за рубеж: рабочие способы
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС

6 апреля «общественник» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Он писал жалобы и на других артистов, например, на Семена Слепакова, и на СМИ, например, на «Проект» (признан нежелательной организацией в России).

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Диана Арбенина отмена концертов Ночные снайперы
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной
Общество
В Чебоксарах отменили концерт «Ночных снайперов»
Политика
В Москве инспекция выявила нарушения на концерте Арбениной на теплоходе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter