В Казани отменили концерты Дианы Арбениной
Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменен по техническим причинам, сообщили РБК Татарстан в пресс-службе министерства культуры республики.
Ранее концерты Арбениной также были отменены в Чебоксарах, в Улан-Удэ и Тольятти. Также сегодня были сообщения об отмене концерта «Ночных снайперов» к Краснодаре, однако представители площадки, где планировали
провести выступление, сообщили РБК Краснодар, что информации об отмене концерта им не поступало.
На сайте группы «Ночные снайперы» с 10 апреля анонсирован тур по городам России, который должен завершиться юбилейным концертом 8 июля в Москве.
Концерты Арбениной отменяли и ранее. Так, в 2014 году в нескольких городах России были отменены ее концерты после того, как певица выступила в Киеве. Тогда Арбенина заявила, что это связано с ее политической позицией.
В апреле прошлого года на концерте в Челябинске она исполнила песню «Не молчи».
«За что проклята эта страна?
Жизнь у нас с тобой только одна.
Озверевший бессмысленный бой,
Я дождусь и я буду с тобой.
Не молчи», — такие слова звучат в композиции.
6 апреля «общественник» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Он писал жалобы и на других артистов, например, на Семена Слепакова, и на СМИ, например, на «Проект» (признан нежелательной организацией в России).