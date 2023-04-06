В Казани отменили концерты Дианы Арбениной

Концерты лидера «Ночных снайперов» ранее отменили в Чебоксарах, в Улан-Удэ и Тольятти. В казанском театре оперы и балета, где должно было пройти выступление группы, уточнили, что концерт отменен по техническим причинам

Диана Арбенина (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменен по техническим причинам, сообщили РБК Татарстан в пресс-службе министерства культуры республики.

Ранее концерты Арбениной также были отменены в Чебоксарах, в Улан-Удэ и Тольятти. Также сегодня были сообщения об отмене концерта «Ночных снайперов» к Краснодаре, однако представители площадки, где планировали

провести выступление, сообщили РБК Краснодар, что информации об отмене концерта им не поступало.

На сайте группы «Ночные снайперы» с 10 апреля анонсирован тур по городам России, который должен завершиться юбилейным концертом 8 июля в Москве.

Концерты Арбениной отменяли и ранее. Так, в 2014 году в нескольких городах России были отменены ее концерты после того, как певица выступила в Киеве. Тогда Арбенина заявила, что это связано с ее политической позицией.

В апреле прошлого года на концерте в Челябинске она исполнила песню «Не молчи».

«За что проклята эта страна?

Жизнь у нас с тобой только одна.

Озверевший бессмысленный бой,

Я дождусь и я буду с тобой.

Не молчи», — такие слова звучат в композиции.

6 апреля «общественник» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Он писал жалобы и на других артистов, например, на Семена Слепакова, и на СМИ, например, на «Проект» (признан нежелательной организацией в России).