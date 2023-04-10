К отменившим концерты Арбениной городам присоединилась Пермь

В Перми вслед за Казанью и Чебоксарами отменили концерт Дианы Арбениной

Диана Арбенина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Перми. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Михаила Аминова. Организация курирует работу Спортивного комплекса им. Сухарева, где должен был состояться концерт.

Мероприятие должно было состояться на этой площадке 12 апреля. Однако ЦСП как куратор решил не предоставлять ее исполнительнице «в связи с большим общественным резонансом» и «во избежание возможных провокаций», сказал Аминов. По его словам, организаторов концерта об этом уже оповестили.

РБК направил запрос в пресс-службу минкультуры Пермского края и в Центр спортивной подготовки Пермского края.

Ранее концерты Арбениной отменили в Казани, Чебоксарах, Улан-Удэ и Тольятти. Также поступали сообщения об отмене концерта Арбениной и «Ночных снайперов» в Краснодаре, однако представители площадки, где планировали

провести выступление, сообщили «РБК Краснодар», что информация об отмене концерта им не поступала. На сайте площадки концерт по-прежнему значится в перечне запланированных, он должен пройти 12 июня.

На сайте группы «Ночные снайперы» с 10 апреля анонсирован тур по городам России, который должен завершиться юбилейным концертом 8 июля в Москве.

В апреле прошлого года на концерте в Челябинске Арбенина исполнила песню «Не молчи». В ней были следующие слова:

За что проклята эта страна?

Жизнь у нас с тобой только одна.

Озверевший бессмысленный бой,

Я дождусь, и я буду с тобой.

Не молчи.

После отмены концерта в Казани и других городах России Арбенина опубликовала в Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в России) текст песни «Гавань»:

Не бойся — над нами звезда,

Не бойся — уже никогда

Не спросит, зачем ты приехал сюда,

Не бойся и стой на своем,

Мы вместе все переживем.

6 апреля текущего года общественный деятель Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Он писал жалобы и на других артистов, например на Семена Слепакова, и на СМИ.