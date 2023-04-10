К отменившим концерты Арбениной городам присоединилась Пермь

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Как изменить цену и сроки госконтракта без штрафов и судов Pro, 11:45
Акции НМТП выросли на 17% в отсутствие важных новостей Инвестиции, 11:43
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 11:39
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:38
Россия шестой месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию Бизнес, 11:38
ЦБ не наращивал продажи валюты в день падения рубля до 81 за доллар Финансы, 11:34
В Госдуме предложили пересмотреть блокировку Twitter после «чудес» Маска Технологии и медиа, 11:28
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Безопасность на автомате: как сделать охрану труда эффективнее Тренды, 11:24
В Забайкалье 15-летняя девушка умерла от отравления алкоголем Общество, 11:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:22
Клуб КХЛ «Металлург» объявил о назначении нового тренера Спорт, 11:21
Правительство продлило льготы для отчисленных за границей студентов Политика, 11:19
20% в день: стоит ли покупать акции второго и третьего эшелона Pro, 11:16
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 11:16
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Технологии и медиа ,  
0 

К отменившим концерты Арбениной городам присоединилась Пермь

В Перми вслед за Казанью и Чебоксарами отменили концерт Дианы Арбениной
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили в Перми. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Михаила Аминова. Организация курирует работу Спортивного комплекса им. Сухарева, где должен был состояться концерт.

Мероприятие должно было состояться на этой площадке 12 апреля. Однако ЦСП как куратор решил не предоставлять ее исполнительнице «в связи с большим общественным резонансом» и «во избежание возможных провокаций», сказал Аминов. По его словам, организаторов концерта об этом уже оповестили.

РБК направил запрос в пресс-службу минкультуры Пермского края и в Центр спортивной подготовки Пермского края.

Ранее концерты Арбениной отменили в Казани, Чебоксарах, Улан-Удэ и Тольятти. Также поступали сообщения об отмене концерта Арбениной и «Ночных снайперов» в Краснодаре, однако представители площадки, где планировали
провести выступление, сообщили «РБК Краснодар», что информация об отмене концерта им не поступала. На сайте площадки концерт по-прежнему значится в перечне запланированных, он должен пройти 12 июня.

На сайте группы «Ночные снайперы» с 10 апреля анонсирован тур по городам России, который должен завершиться юбилейным концертом 8 июля в Москве.

В апреле прошлого года на концерте в Челябинске Арбенина исполнила песню «Не молчи». В ней были следующие слова:

Читайте на РБК Pro
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей
Как сказать руководителю о недовольстве работой и не лишиться ее вовсе

За что проклята эта страна?
Жизнь у нас с тобой только одна.
Озверевший бессмысленный бой,
Я дождусь, и я буду с тобой.
Не молчи.

После отмены концерта в Казани и других городах России Арбенина опубликовала в Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в России) текст песни «Гавань»:

Не бойся — над нами звезда,
Не бойся — уже никогда
Не спросит, зачем ты приехал сюда,
Не бойся и стой на своем,
Мы вместе все переживем.

6 апреля текущего года общественный деятель Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Он писал жалобы и на других артистов, например на Семена Слепакова, и на СМИ.

Теги
Пермь Пермский край Диана Арбенина Ночные снайперы отмена концертов новости
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Арбенина после отмены концертов написала: «Не бойся и стой на своем»
Политика
В Казани отменили концерты Дианы Арбениной
Общество
В Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter