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Политика ,  
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В Томске отменили концерт Дианы Арбениной после «десятка жалоб»

Концерт Дианы Арбениной в Томске отменили после «десятка жалоб»
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В Томске отменили концерт рок-исполнительницы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированный на 23 ноября. Об этом певица сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, выступление отменили без объяснения причин. Арбенина принесла извинения публике «за обманутые надежды», «потраченные деньги» и «украденные силы». «Я ждала этот концерт не меньше, чем вы», — написала она.

Концерт Арбениной должен был пройти 23 ноября во Дворце зрелищ и спорта. На сайте площадки также говорится, что выступление не состоится.

В Бишкеке отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»
Общество
Диана Арбенина

Исполняющая обязанности начальника департамента по культуре Томской области Елена Шагова объяснила «Интерфаксу», что руководство Дворца спорта отменило концерт после жалоб граждан на «некорректные высказывания певицы по текущей ситуации». По ее словам, в департамент поступило «несколько десятков» обращений.

В апреле 2022 года Диана Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого концерты певицы и «Ночных снайперов» неоднократно отменяли и переносили в городах России и других странах.

Отмену выступления «Ночных снайперов» на фестивале «Динотерра» в Кемеровской области Арбенина назвала «наглым баном», а после срыва концерта в Йошкар-Оле обвинила власти Республики Марий Эл в диверсии.

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Теги
Диана Арбенина концерты отмена концертов музыка Томск

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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