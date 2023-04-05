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Политика ,  
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В Чебоксарах отменили концерт «Ночных снайперов»

В Чебоксарах отменили концерт Арбениной и «Ночных снайперов»
Лидер группы &laquo;Ночные снайперы&raquo; Диана Арбенина
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Чебоксарах отменили концерт певицы Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы», который должен был состояться 14 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

«Концерт Дианы Арбениной и «Ночные снайперы» запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» отменяется», — говорится в сообщении. Соответствующее уведомление уже направили организатору мероприятия.

При этом на сайте рок-группы концерт остается в расписании и на него можно купить билет.

Ранее в телеграм-канале мэра Чебоксар Дениса Спирина появилось сообщение одного из пользователей, который спросил, «почему в городе <...> будет выступать артист, который выступает против СВО».

9 февраля в столице Бурятии Улан-Удэ также отменили концерт «Ночных снайперов». Причину отмены не назвали. Зрителям, которые планировали посетить мероприятие, отмену объяснили переоценкой мест.

В 2014 году в нескольких городах России были отменены концерты Арбениной после того, как она выступила в Киеве. Тогда певица заявила, что это связано с ее политической позицией. В апреле 2022 года она представила песню «Не молчи» с критикой военных действий.

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Диана Арбенина Ночные снайперы отмена концертов Чебоксары
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