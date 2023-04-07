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Арбенина после отмены концертов написала: «Не бойся и стой на своем»

Арбенина после отмены концертов опубликовала текст песни «Гавань» с фразой «стой на своем»
Лидер «Ночных снайперов» впервые ответила на отмену концертов группы в нескольких городах России
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина после отмены концертов в нескольких российских городах опубликовала в Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в России) текст песни «Гавань».

«Не бойся — над нами звезда,
Не бойся — уже никогда
Не спросит, зачем ты приехал сюда,
Не бойся и стой на своем,
Мы вместе все переживем», — написала Арбенина.

В начале апреля концерты Арбениной отменили в Казани, Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске и Тольятти. Последний концерт ее тура, согласно онлайн-афише, запланирован на 8 июля в Москве.

В прошлом апреле Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». В том же месяце она рассказала, что не представляет, куда бы могла уехать из России: «Это моя страна, это мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер».

Ранее общественник Виталий Бородин, известный по жалобам на артистов и СМИ в правоохранительные органы, обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить Арбенину по статье о дискредитации армии, так как, по его мнению, она «неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Диана Арбенина отмена концертов Ночные снайперы
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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