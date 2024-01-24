Власти сообщили, что отмены концерта Арбениной «не планируется»

В администрацию Владивостока поступило два обращения с просьбой отменить концерт лидера «Ночных снайперов». Власти сообщили, что «отмены не планируется», а концерт проводится в соответствии с действующими законами

Диана Арбенина (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы», который должен состояться во Владивостоке 27 февраля, отменен не будет, сообщается в комментариях в телеграм-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Муниципальный центр управления (МЦУ) города в комментариях написал, что через интернет-приемную администрации поступило два обращения с просьбой отменить концерт Арбениной. «Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» проводится в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется. Благодарим за обращение», — говорится в сообщении.

Заголовок и текст статьи изменены из-за правки текста сообщения правительства Приморского края.

Отменить концерт Арбениной в комментариях на прошлой неделе попросила одна из жительниц. В МЦУ тогда ответили, что рок-исполнительница «официально не является иноагентом или релокантом, деятельность ее группы не запрещена, творческий репертуар соответствует цензуре».

В мае прошлого года Арбенина заявила, что не собирается покидать Россию. «Еще в апреле 2022 года я сказала, что никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой», — сказала она. Музыкант назвала происходящее со страной «огромной трагедией», но отметила, что «разделяет трагедию и ее рикошеты».

В апреле 2022 года лидер «Ночных снайперов» выпустила песню «Не молчи» со словами: «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». Тогда же она рассказала, что не представляет, куда бы могла уехать из России: «Это моя страна, это мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер».

Осенью прошлого года концерты Арбениной были отменены в Томске и Саратове, в апреле — в Казани, Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске и Тольятти. Музыкант после этого опубликовала в Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в России) текст песни «Гавань»:

«Не бойся — над нами звезда,

Не бойся — уже никогда

Не спросит, зачем ты приехал сюда,

Не бойся и стой на своем,

Мы вместе все переживем».