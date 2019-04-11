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Дело Серебренникова ,  
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Суд вернул прокурору дело давшей показания на Серебренникова бухгалтера
Судья Мещанского суда решила вернуть в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая дала показания на режиссера Кирилла Серебренникова
Нина Масляева (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой. Такое решение приняла судья Татьяна Изотова, передает корреспондент РБК.

Выслушав выступление гособвинителя и показания Масляевой, судья предложила вернуть дело в прокуратуру на основании ст. 237 УПК (возвращение уголовного дела прокурору). В качестве основания Изотова назвала то, что роль Масляевой при совершении мошенничества не конкретизирована. К тому же на заседании Масляева (которая заключила досудебное соглашение со следствием) заявила, что ей не известны все обстоятельства хищений, кто конкретно и в каком объеме их совершал, указала судья.

Мера пресечения Масляевой оставлена прежняя — домашний арест до 19 июля.

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Гособвинитель в ходе заседания возразила, что не усматривает никаких нарушений в обвинительном заключении.

Дело Серебренникова

Бывшим сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом в 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа». По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум и объявленная в розыск бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, поскольку она единственная из всех обвиняемых заключила сделку со следствием. Оно рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку бухгалтер полностью признает вину.

Остальные фигуранты дела не согласны с обвинением. Они настаивают, что все обналиченные деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».

Что Масляева рассказала суду

Гособвинитель на заседании заявила, что Масляева дала полные и подробные показания по поводу «своей преступной деятельности и деятельности других членов организованной преступной группы», тем самым она помогла привлечь их к ответственности.

Масляева перед выступлением попросила у суда разрешение воспользоваться своими записями, показания она зачитала с листа. Бухгалтер рассказала, что «выполняла все указания руководства АНО «Седьмая студия» и «в огромном количестве обналичивала денежные средства», часть из которых тратилась на проект «Платформа», а часть — «расхищалась». «Седьмая студия», по ее словам, подавала в Минкультуры фальшивую финансовую отчетность, о чем знала «поддерживавшая близкие отношения» с Серебренниковым, Итиным и Малобродским чиновница Софья Апфельбаум. За свою деятельность Масляева получала вознаграждение в конверте в сумме 150 тыс. руб. в месяц. «По моим подсчетам было похищено более 130 млн руб. Более точная сумма была установлена следствием», — заявила Масляева.

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«Мои руководители неоднократно пытались довести и до следствия, и до общественности через средства массовой информации, что все деньги похитила я. Но ни один бухгалтер не обналичивает без указаний, — заявила Масляева, призвав суд не доверять этим заявлением. — Я виновна только в том, что я содействовала Итину, Серебренникову, Малобродскому и Апфельбаум в хищении средств». По ее словам, обнальные фирмы в основном привлекали генпродюсеры, о части из них Масляева узнала только в ходе следствия. Фиктивные договоры с однодневками составляли генпродюсеры, утверждает обвиняемая.

При этом, отвечая на вопросы судьи, Масляева заявила, что не знает, кто именно расхищал обналиченные деньги.

Показания на процессе по делу Серебренникова

В январе Масляева выступила свидетелем обвинения на процессе по основному делу «Седьмой студии». Тогда ее показания отличались от озвученных 11 апреля. Масляева заявила, что вообще ничего не знает о судьбе обналиченных денег — в частности, действительно ли они были расхищены.

Масляева рассказывала, что ее, ранее судимую, пригласили в «Седьмую студию» Итин, Серебренников и Малобродский. Они сразу поставили перед ней задачу организовать обналичивание бюджетных денег; для этого Масляева привлекла своих знакомых индивидуальных предпринимателей и фирмы-однодневки, с которыми заключались фиктивные контракты. «Обнальщики» брали комиссию в 9–12% за свою работу, рассказала Масляева.

По ее словам, за все время существования «Седьмой студии» 90 миллионов бюджетных рублей было израсходовано законно и еще около 120 млн — обналичено по подложным договорам. При этом существенная часть обналиченных денег пошла на зарплаты и другие платежи, пояснила Масляева.

Она также утверждала, что между официальной и реальной зарплатой руководителей «Седьмой студии» был большой разрыв (30–40 тыс. руб. в отчетности и около 100 тыс. руб. на руки), а также что сотрудники периодически брали из сейфа, где хранились наличные, деньги в долг на свои собственные нужды.

Масляева предположила, что субсидия «Седьмой студии» выделялась по согласованию с Апфельбаум, «которая была в доле», однако подчеркнула, что это лишь ее догадки.

Главбух была уволена из «Седьмой студии» после того, как вскрылась пропажа 5 млн руб., рассказывали ранее другие обвиняемые. В ходе суда она подтвердила эти сведения: по словам Масляевой, у нее возник конфликт с Вороновой, и главбуха уличили в хищении сначала 15, затем 10 и наконец 5 млн руб.

Руководство «Седьмой студии» инициировало аудит, который подтвердил хищение, однако он был неофициальным, проходил без участия Масляевой (никаких вопросов ей проверяющие не задавали), а на время аудита документация «Седьмой студии» вывозилась из офиса в неизвестном направлении.​​​

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Нина Масляева, Кирилл Серебренников, «Седьмая студия»
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