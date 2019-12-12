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Следователи по делам «Седьмой студии» и Тесака стали генералами
Президент присвоил генеральские звания 66 офицерам СКР, Росгвардии, ФСИН и Вооруженных сил. Среди них замдиректора ФСИН, следователь по делу «Седьмой студии» и руководители главков, где расследуются дела Абызова и Черкалина
Заседание Мещанского суда по делу "Седьмой студии" (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звания генералов 66 военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, сотрудникам Следственного комитета России и Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ опубликован на правительственном портале.

Звание генерал-лейтенанта юстиции получил начальник Главного управления СКР по расследованию особо важных дел Ростислав Рассохов, который, в частности, санкционировал уголовное преследование бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Такое же звание получил замруководителя Главного военного следственного управления СКР Леонид Баранов. В ГВСУ, в частности, расследуется дело сотрудников «банковского» управления ФСБ Кирилла Черкалина, Андрея Фролова и Алексея Васильева, которым вменяются взятки и мошенничество.

Старшие следователи при председателе СКР Александр Лавров и Улади Уладиев получили звание генерал-майора, отработав в этой генеральской должности около полутора лет.

Лавров больше всего известен как следователь по делу о хищении 133 млн руб. в АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова. Защита обвиняемых по этому делу обнаруживала в материалах «отредактированный» протокол допроса одной из свидетельниц, а свидетели обвинения, выступая в суде, заявляли о давлении, оказанном на них следствием. В ходе судебного процесса по делу «Седьмой студии» суд решил заново провести комплексную финансово-экономическую и искусствоведческую экспертизу, по итогам которой вернул дело для устранения нарушений следствия, однако в апелляции это решение было отменено.

Уладиев расследовал дела о гибели детей на Сямозере, дело против националиста Максима Марцинкевича (Тесака), а также дело о растрате 50 млн из хранилища вещдоков МВД.

Кроме того, звание генерал-лейтенанта внутренней службы получил замдиректора ФСИН России Валерий Балан. Генерал-полковниками стали замначальника Генштаба вооруженных сил Евгений Бурдинский и первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа Сергей Кураленко.

Автор: Маргарита Алехина
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