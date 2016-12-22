Защита заявила о сомнениях Минкультуры в ущербе по делу Серебренникова

Представители Минкультуры разошлись со следствием в оценке суммы ущерба по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом заявила адвокат Ксения Карпинская в Мещанском суде Москвы, который в среду, 7 ноября, начал рассматривать дело по существу.
Судья Ирина Аккуратова удовлетворила ходатайство о рассмотрении одновременно с уголовным делом гражданского иска от Минкультуры на всю сумму ущерба по делу — 133 млн руб.
«В материалах дела есть гражданский иск Министерства культуры, основанный только на экспертизе, выполненной [по постановлению СК] экспертом Рафиковой. 11 июля в адрес следствия поступало ходатайство представителя Минкультуры Зайцевой, которая выразила сомнения в достоверности экспертизы. В предварительных слушаниях представители Минкультуры заявили, что у них претензия не на 133 млн, а 39 млн, о чем у меня есть соответствующая запись», — заявила на заседании Карпинская.
Бывшим сотрудникам АНО «Седьмая студия» (организации, основанной Серебренниковым) вменяется мошенничество на 133 млн руб. с госсубсидиями, которые компания получала с 2011 по 2014 год на проект по популяризации современного искусства «Платформа». По версии следствия, деньги были расхищены. Обвиняемые и их защита настаивают, что средства расходовались строго на постановки и выставки в рамках «Платформы», при этом существенная часть отчетности организации была уничтожена из-за нарушений.
На скамье подсудимых — Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Малобродский, бывший директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум (на момент задержания она была директором Российского академического молодежного театра). Также в деле фигурирует еще одна бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, уехавшая за рубеж.