Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Назначенная судом экспертиза по делу «Седьмой студии» пришла к выводу, что расходы организации на спектакли и концерты были завышены почти на 129 млн руб. После результата предыдущей экспертизы дело возвращали в прокуратуру

Кирилл Серебренников (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Эксперты пришли к выводу, что мероприятия, на которые организация получила субсидию от Минкультуры, могли обойтись в 87 млн руб. — примерно на 129 млн руб. меньше полученного госфинансирования, сообщила РБК адвокат Ирина Поверинова, защищающая в деле экс-начальника департамента Минкультуры Софью Апфельбаум.

1 июня суд возобновил слушания по делу «Седьмой студии», несмотря на меры, принятые в московских судах из-за коронавируса: дело было признано неотложным. Заседания проходят без слушателей и журналистов.

«В 87 млн руб. они оценили те мероприятия, которые были проведены. Относимся мы к этому очень плохо, это безграмотная экспертиза, во время которой применялись абсолютно не те документы, устаревшие нормативы. Мы будем ее оспаривать», — сказала Поверинова.

Адвокат Ксения Карпинская, защищающая бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, добавила в беседе с РБК, что эксперты не уполномочены отвечать на вопрос о том, имело ли место хищение: «Они просто считают, что стоимость мероприятий могла быть ниже. Эксперты приводят усредненные цифры: к сожалению, они не оценивали каждый спектакль, а просто брали некий устаревший норматив и по нему рассчитывали стоимость».

Оценочную экспертизу проводили директор департамента финансово-правовых вопросов и кадрового обеспечения МХАТа им. М. Горького Елена Баженова и театральный критик Ольга Галахова. «Мы считаем, что их ответ на вопрос [о стоимости мероприятий] является некомпетентным, необъективным. Баженова никогда не была экспертом и не обладает квалификацией оценщика, хотя вроде бы проводила оценочное исследование. Существует закон об оценочной деятельности, согласно которому ее субъекты обязательно должны иметь специальный сертификат, дополнительное образование, быть членами саморегулируемой организации», — указала Карпинская.