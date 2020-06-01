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Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Назначенная судом экспертиза по делу «Седьмой студии» пришла к выводу, что расходы организации на спектакли и концерты были завышены почти на 129 млн руб. После результата предыдущей экспертизы дело возвращали в прокуратуру
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Эксперты пришли к выводу, что мероприятия, на которые организация получила субсидию от Минкультуры, могли обойтись в 87 млн руб. — примерно на 129 млн руб. меньше полученного госфинансирования, сообщила РБК адвокат Ирина Поверинова, защищающая в деле экс-начальника департамента Минкультуры Софью Апфельбаум.

1 июня суд возобновил слушания по делу «Седьмой студии», несмотря на меры, принятые в московских судах из-за коронавируса: дело было признано неотложным. Заседания проходят без слушателей и журналистов.

«В 87 млн руб. они оценили те мероприятия, которые были проведены. Относимся мы к этому очень плохо, это безграмотная экспертиза, во время которой применялись абсолютно не те документы, устаревшие нормативы. Мы будем ее оспаривать», — сказала Поверинова.

Адвокат Ксения Карпинская, защищающая бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, добавила в беседе с РБК, что эксперты не уполномочены отвечать на вопрос о том, имело ли место хищение: «Они просто считают, что стоимость мероприятий могла быть ниже. Эксперты приводят усредненные цифры: к сожалению, они не оценивали каждый спектакль, а просто брали некий устаревший норматив и по нему рассчитывали стоимость».

Оценочную экспертизу проводили директор департамента финансово-правовых вопросов и кадрового обеспечения МХАТа им. М. Горького Елена Баженова и театральный критик Ольга Галахова. «Мы считаем, что их ответ на вопрос [о стоимости мероприятий] является некомпетентным, необъективным. Баженова никогда не была экспертом и не обладает квалификацией оценщика, хотя вроде бы проводила оценочное исследование. Существует закон об оценочной деятельности, согласно которому ее субъекты обязательно должны иметь специальный сертификат, дополнительное образование, быть членами саморегулируемой организации», — указала Карпинская.

Следователи по делам «Седьмой студии» и Тесака стали генералами
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Заседание Мещанского суда по делу &quot;Седьмой студии&quot;

Это уже третья подобная экспертиза по делу «Седьмой студии», первая была проведена еще на стадии следствия, ее результатами гособвинение подкрепляло доводы о хищении фигурантами дела 133 млн руб. из госсубсидии. Итоги экспертизы критиковала не только защита обвиняемых, но и представитель Минкультуры, признанного в деле потерпевшим: она указывала, что сумма претензий ведомства гораздо скромнее — 39 млн руб.

Вторую экспертизу во время первого рассмотрения дела в суде назначила судья Ирина Аккуратова. Исследование заняло несколько месяцев. Тогда замдиректора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина и доктор искусствоведения Государственного института искусствознания Видмантас Силюнас пришли к выводу, что проект, которым занималась «Седьмая студия», требовал более 300 млн руб. — это гораздо больше субсидии, которую на него выделило Минкультуры. По мнению защиты, из этого следовало, что обвиняемые не могли совершать хищений. Также эксперты отметили, что проект «Платформа» стал «важным социально-культурным явлением» для российского искусства.

При этом специалисты указали, что точную сумму расходов «Седьмой студии» невозможно установить в том числе из-за того, что в отчетность организации вносились недостоверные сведения, а значительный объем средств (как из субсидии, так и кредитных и спонсорских) — 136 млн руб. — был проведен через схемы обналичивания. Тем не менее установить, были ли какие-либо средства расхищены или израсходованы нецелевым образом, невозможно, указали эксперты.

Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова
Фотогалерея 
<p>Художественный руководитель &laquo;Гоголь-центра&raquo;. Обвиняется в преступном сговоре и хищении 68 млн руб., выделенных на реализацию проекта &laquo;Платформа&raquo;. Отрицает свою вину. Находится под домашним арестом.</p> <p><em><a href="http://www.rbc.ru/society/22/08/2017/599c1d419a794739b5a3b7a3">Что означает задержание Серебренникова</a></em><br /> &nbsp;</p>

Результат этой экспертизы в числе прочего стал основанием для возврата дела «Седьмой студии» в прокуратуру для устранения нарушений. Судья Аккуратова отметила, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований закона и содержит «существенные противоречия относительно обстоятельств преступления».

Вскоре дело вновь дошло до суда, и в декабре прошлого года судья Менделеева назначила третью по счету экспертизу. На этом настаивал гособвинитель Михаил Резниченко: по его мнению, предыдущая экспертиза выполнялась с участием «предвзятых экспертов».

АНО «Седьмая студия» была основана режиссером Кириллом Серебренниковым. В 2017 году Серебренников, ряд бывших менеджеров «Седьмой студии» (фактически прекратившей деятельность за несколько лет до этого) и экс-чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум были задержаны по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК). По версии следствия, в 2011–2014 году Серебренников и другие сотрудники организации похитили 133 млн из 214 млн руб., которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа».

Большинство обвиняемых отказались признавать вину, они указывали, что, несмотря на плохое состояние отчетности «Седьмой студии», все средства расходовались строго на мероприятия в рамках платформы. Единственная фигурантка дела, признавшая вину и давшая показания против других обвиняемых, — бывшая главбух Нина Масляева, при этом ранее ее бывшие коллеги уличали ее в хищении 5 млн руб. из кассы «Седьмой студии».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Кирилл Серебренников, Минкультуры, «Седьмая студия»
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