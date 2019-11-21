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Дело Серебренникова ,  
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Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
По словам Алеси Махмутовой, в ходе допроса от нее требовали определенных показаний, угрожая сделать чиновницу соучастником преступления
Алеся Махмутова (Фото: Алеся Махмутова / Facebook)

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей. В ходе судебного заседания она заявила, что во время допроса в ее адрес звучали угрозы, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Махмутовой, сам допрос продолжался шесть часов. Все это время она не выходила из кабинета и была лишена возможности попить воды, рассказала свидетель. Женщина также сообщила, что руководитель следственной группы заявлял ей, что она из свидетеля обвинения может превратиться в подозреваемую, если будет говорить, что в деле «Седьмой студии» все было по закону.

Махмутова объяснила, что не жаловалась на действия следствия, поскольку у нее, «как у обычного человека, присутствует чувство страха».

Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Дело против худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. По версии следствия, они в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. Эти деньги были частью субсидий, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Серебренников и почти все фигуранты (кроме заключившей сделку со следствием бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой) вину не признали.

В сентябре суд вернул дело генпрокурору, однако Мосгорсуд это решение отменил и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Любовь Порываева
Теги: «Седьмая студия», Кирилл Серебренников
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