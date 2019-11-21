Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей

По словам Алеси Махмутовой, в ходе допроса от нее требовали определенных показаний, угрожая сделать чиновницу соучастником преступления

Алеся Махмутова (Фото: Алеся Махмутова / Facebook)

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей. В ходе судебного заседания она заявила, что во время допроса в ее адрес звучали угрозы, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Махмутовой, сам допрос продолжался шесть часов. Все это время она не выходила из кабинета и была лишена возможности попить воды, рассказала свидетель. Женщина также сообщила, что руководитель следственной группы заявлял ей, что она из свидетеля обвинения может превратиться в подозреваемую, если будет говорить, что в деле «Седьмой студии» все было по закону.

Махмутова объяснила, что не жаловалась на действия следствия, поскольку у нее, «как у обычного человека, присутствует чувство страха».

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.