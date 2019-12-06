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Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила о давлении следователей
По словам Александры Балашовой, в ходе допроса она находилась под эмоциональным давлением, а затем просила исключить часть своих показаний
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Александра Балашова, которая проходит свидетелем по делу «Седьмой студии», на допросе в Мещанском суде Москвы заявила, что показания на стадии предварительного следствия дала под давлением, сообщает «Коммерсантъ».

На вопрос судьи Балашова признала, что в ходе допроса находилась под эмоциональным давлением. По ее словам, следователь заявил ей, что в ее обязанности входило знание закона о бухучете, хотя в действительности это было не так.

«Я оговорила себя и Апфельбаум»,— сказала Балашова. По ее словам, вместе с адвокатом она просила Следственный комитет исключить часть ее показаний, но следователи ее документ не приняли.

В конце ноября об угрозах следователей также заявила еще один свидетель обвинения, начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова. По ее словам, в ходе шестичасового допроса ей не давали возможности попить воды. Женщина сообщила, что руководитель следственной группы заявлял ей, что она из свидетеля обвинения может превратиться в подозреваемую, если будет говорить, что в деле «Седьмой студии» все было по закону.

Дело против худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. По версии следствия, они в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. Эти деньги были частью субсидий, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Серебренников и почти все фигуранты (кроме заключившей сделку со следствием бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой) вину не признали.

В сентябре суд вернул дело генпрокурору, однако Мосгорсуд это решение отменил и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Седьмая студия»
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Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
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