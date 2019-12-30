Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — единственной обвиняемой, признавшей вину и заключившей сделку со следствием, — не будет рассматриваться в особом порядке, сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

13 января дело рассмотрят в общем порядке, добавили там.

Такое решение судья объяснила сомнениями в том, что Масляева выполнила все условия досудебного соглашения, передает ТАСС.

Экс-бухгалтер в суде также вновь полностью признала вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. По ее словам, она создавала фирмы-однодневки и сдавала в Министерство культуры поддельные отчеты. Затем средства обналичивали третьи лица, после чего Масляева, по ее словам, передавала деньги продюсерам. «Этим занимались Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Алексей Малобродский», — сказала она. Масляева добавила, что обналиченными деньгами она несколько раз платила по кредиту Серебренникова, а также привозила 1 млн руб. жене Малобродского.

Ранее дело Масляевой было выделено в отдельное производство.