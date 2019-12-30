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Дело Серебренникова ,  
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Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — единственной обвиняемой, признавшей вину и заключившей сделку со следствием, — не будет рассматриваться в особом порядке, сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

13 января дело рассмотрят в общем порядке, добавили там.

Такое решение судья объяснила сомнениями в том, что Масляева выполнила все условия досудебного соглашения, передает ТАСС.

Экс-бухгалтер в суде также вновь полностью признала вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. По ее словам, она создавала фирмы-однодневки и сдавала в Министерство культуры поддельные отчеты. Затем средства обналичивали третьи лица, после чего Масляева, по ее словам, передавала деньги продюсерам. «Этим занимались Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Алексей Малобродский», — сказала она. Масляева добавила, что обналиченными деньгами она несколько раз платила по кредиту Серебренникова, а также привозила 1 млн руб. жене Малобродского.

Ранее дело Масляевой было выделено в отдельное производство. 

Дело против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» завели в 2017 году. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили 133 млн руб. из субсидий, которые Министерство культуры выделило «Седьмой студии» на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Серебренников и другие фигуранты, кроме Масляевой, своей вины не признали. 11 сентября суд вернул дело в прокуратуру, но Мосгорсуд решение отменил и передал материалы суду первой инстанции.

Теги: «Седьмая студия», новости РБК
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