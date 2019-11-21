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Что случилось за день. Главные новости РБК
Госдума приняла законы о гражданах-иноагентах и отечественном софте, новый порядок медосмотра для водителей отложили, в столице открыли Московские центральные диаметры — эти и другие новости в обзоре РБК
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Граждане-иноагенты и обязательный российский софт

В Госдуме 21 ноября в окончательном, третьем, чтении депутаты приняли законы об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты и о возможности признания физических лиц иностранными агентами.

  • В соответствии с первым законом на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией «смарт-ТВ», которые продают в России, должно быть предустановлено отечественное программное обеспечение (ПО). Если продавцы будут реализовывать устройства без отечественного ПО, им будет грозить штраф от 100 тыс. до 1 млн руб. В силу документ должен вступить с 1 июля 2020 года.
  • Второй закон позволяет присваивать статус иностранного агента тем физлицам, которые соответствуют двум условиям: во-первых, получают финансирование из-за рубежа или от юрлиц, которые уже признаны иностранными агентами, и во-вторых — распространяют информационные сообщения СМИ-иноагентов. Еще одно новшество — СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России будут обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента и помечать свои материалы соответствующим образом.
  • Принятые законы еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.

Минздрав перенес введение нового порядка медосмотра для водителей, который президент назвал «чушью»

С 22 ноября в России должны были вступить в силу новые правила медосмотра для водителей с дополнительными анализами. Новые анализы грозили сделать медосмотр значительно дороже: в некоторых регионах стоимость справок возрастала с 1 тыс. до 5,5 тыс. руб. Эти нововведения раскритиковал президент, и Минздрав отложил их вступление в силу до июля 2020 года.

  • По новым правилам при получении или обновлении водительских прав автомобилисты должны будут сдавать анализы мочи и крови на наркотики и на наличие маркеров, говорящих о хроническом потреблении алкоголя.
  • Перед датой, когда справки должны были резко подорожать, в центрах выстроились гигантские очереди тех, кто хотел провериться по старым правилам, сообщили региональные СМИ.
  • «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — отреагировал на ситуацию Владимир Путин. Он напомнил, что с учетом размера минимальной зарплаты некоторым людям придется отдавать за справки нового образца до половины месячной зарплаты, и предложил вводить их поэтапно.

Открылись Московские центральные диаметры

Новые правила медосмотра водителей президент критиковал в вагоне поезда «Иволга», запущенном по одному из открытых сегодня Московских центральных диаметров (МЦД). МЦД должны были ускорить и удешевить передвижение москвичей, однако первым днем работы пассажиры остались недовольны.

  • МЦД — это реконструированные железнодорожные пути, проходящие по Москве. Они выглядят как внутригородская электричка и должны дополнить работающее по схожему принципу МЦК.
  • На открытие МЦД на Белорусский вокзал приехали Путин, мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Из-за визита высокопоставленных чиновников в районе вокзала изменили движение электричек, часть поездов встала. Некоторые пассажиры покидали вагоны и шли пешком.
  • Помимо этого в соцсетях отмечали и другие недостатки МЦД. Пользователи писали, что новые поезда короче старых электричек и что это приводит к давке, а турникеты на многих станциях не работают. В ЦППК пообещали бесплатно пропускать пассажиров там, где турникеты не работают. Проблемы с давкой в компании обещают решить дополнительными поездами.

«Газпром» продаст на бирже часть своих акций

«Газпром» выставил на продажу 3,59% казначейских акций, которые предварительно оцениваются в 211 млрд руб. После этого стоимость компании начала расти.

  • В «Газпроме» объясняют продажу акций тем, что перед компанией стоит задача поднять капитализацию, а казначейский баланс «висит, как навес». Продажа не связана с нуждой в деньгах, заверил зампред правления Фамил Садыгов.
  • В итоге стоимость газового гиганта на бирже за день подросла примерно на 3%. В ходе торгов ценные бумаги достигали максимума — 259,8 руб. за акцию.
  • Еще одна важная новость о «Газпроме» на сегодня: стали известны сроки запуска газопровода «Северный поток-2». По словам вице-премьера Дмитрия Козака, он заработает в середине 2020 года. Это означает задержку запуска, поскольку раньше Минэнерго анонсировало начало поставок газа до конца 2019 года.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, иностранный агент, софт, Минздрав, медицинские справки ..., Газпром
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Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру
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