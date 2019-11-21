Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Госдума приняла законы о гражданах-иноагентах и отечественном софте, новый порядок медосмотра для водителей отложили, в столице открыли Московские центральные диаметры — эти и другие новости в обзоре РБК

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Граждане-иноагенты и обязательный российский софт

В Госдуме 21 ноября в окончательном, третьем, чтении депутаты приняли законы об обязательной предустановке отечественного программного обеспечения на гаджеты и о возможности признания физических лиц иностранными агентами.

В соответствии с первым законом на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией «смарт-ТВ», которые продают в России, должно быть предустановлено отечественное программное обеспечение (ПО). Если продавцы будут реализовывать устройства без отечественного ПО, им будет грозить штраф от 100 тыс. до 1 млн руб. В силу документ должен вступить с 1 июля 2020 года.

Второй закон позволяет присваивать статус иностранного агента тем физлицам, которые соответствуют двум условиям: во-первых, получают финансирование из-за рубежа или от юрлиц, которые уже признаны иностранными агентами, и во-вторых — распространяют информационные сообщения СМИ-иноагентов. Еще одно новшество — СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России будут обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента и помечать свои материалы соответствующим образом.

Принятые законы еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.

Минздрав перенес введение нового порядка медосмотра для водителей, который президент назвал «чушью»

С 22 ноября в России должны были вступить в силу новые правила медосмотра для водителей с дополнительными анализами. Новые анализы грозили сделать медосмотр значительно дороже: в некоторых регионах стоимость справок возрастала с 1 тыс. до 5,5 тыс. руб. Эти нововведения раскритиковал президент, и Минздрав отложил их вступление в силу до июля 2020 года.