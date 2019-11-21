Акции «Газпрома» выросли на новостях о продаже пакета в 3,59%

Акции «Газпрома» выросли на новостях о продаже пакета в 3,59%

Акции «Газпрома» выросли в четверг на 3,12%, до 255,75 руб. за бумагу по состоянию на 10:17 мск, следует из данных Мосбиржи.

Котировки растут на фоне сообщения о продаже дочерним предприятием компании — АО «Газпром газораспределение» — пакета квазиказначейских акций на Московской бирже, которая пройдет до 17:00 мск 21 ноября. «Дочка» Газпрома выставила на продажу пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн акций компании).

18 ноября акции подскочили на 10% акции «Яндекса» — после новостей об изменении структуры. Ранее компания сообщила о намерении изменить систему управления, создав Фонд общественных интересов.



