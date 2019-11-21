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Дума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Депутаты считают, это будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. Перечень устройств и программ, попадающих под действие закона, правительство определит позднее
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые на территории страны гаджеты. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Перечень устройств и программ определит правительство России. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV (технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры. — РБК)», — говорится в сообщении.

Как отметили в Думе, теперь россияне смогут использовать вышеперечисленную технику без необходимости устанавливать дополнительные мобильные приложения и иные программы. По мнению депутатов, это будет способствовать продвижению российской продукции на рынке информационных технологий.

Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года, уточнили в нижней палате.

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Изменения касаются ст. 4 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Помимо прочего они предусматривают административную ответственность за отказ от установки российского софта. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. Этот законопроект был внесен в Госдуму в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко.

В сентябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала «дорожную карту» по развитию конкуренции в сфере ИT, в которой было предусмотрено создание концепции предустановки отечественных приложений на пользовательское оборудование. Согласно концепции ФАС, производители гаджетов, которые ввозятся в Россию, обязаны предустанавливать отечественные приложения в категориях «поиск», «мессенджер», «карты» и «антивирус». Против инициативы выступали производители электроники, за — Mail.Ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «МегаФон», а также объединение компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Госдума, закон, российский софт, смартфоны
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