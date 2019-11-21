Дума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Дума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Депутаты считают, это будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. Перечень устройств и программ, попадающих под действие закона, правительство определит позднее

Фото: Павел Смертин / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые на территории страны гаджеты. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Перечень устройств и программ определит правительство России. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV (технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры. — РБК)», — говорится в сообщении.

Как отметили в Думе, теперь россияне смогут использовать вышеперечисленную технику без необходимости устанавливать дополнительные мобильные приложения и иные программы. По мнению депутатов, это будет способствовать продвижению российской продукции на рынке информационных технологий.

Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года, уточнили в нижней палате.