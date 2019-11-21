Дума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые на территории страны гаджеты. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Перечень устройств и программ определит правительство России. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV (технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры. — РБК)», — говорится в сообщении.
Как отметили в Думе, теперь россияне смогут использовать вышеперечисленную технику без необходимости устанавливать дополнительные мобильные приложения и иные программы. По мнению депутатов, это будет способствовать продвижению российской продукции на рынке информационных технологий.
Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года, уточнили в нижней палате.