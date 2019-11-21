Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню. Об этом сообщает «РИА Новости».

Президент сел в поезд «Иволга», который будет курсировать по новому маршруту, на Белорусском вокзале, чтобы проехать несколько станций. В пути его сопровождают глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Путин обратился к ним от имени москвичей и поблагодарил за открытие диаметра. «Спасибо от имени москвичей», — сказал глава государства.

Пользователи социальных сетей пожаловались, что из-за мероприятия задерживались поезда, курсирующие по диаметрам. Один пользователь «ВКонтакте» написал, что из-за мероприятия поезд задержали на 20 минут, кроме того, по его словам, электричка около часа стояла на перегоне «Рабочий Поселок» — «Кунцевская», из-за чего его стали покидать пассажиры. На странице «Типичное Одинцово» появилось видео, на котором показано, как люди вышли из поезда и идут по путям.

Пользователи Instagram также публиковали видео, на которых видно как толпа на перроне пытается зайти в переполненный поезд.

РБК направил официальный запрос в пресс-службу МЦД.