Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 63,84 (-0,18) Quote, 14:18
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 70,7 (-0,15) Quote, 14:18
Здоровый эгоизм: как посвятить один день из семи только себе РБК и Renault, 15:42 Первый день работы двух линий МЦД. Фоторепортаж Общество, 15:29  Россия и Белоруссия утвердили бюджет Союзного государства на 2020 год Политика, 15:29 Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра для водителей Общество, 15:22 Время в пути на аэроэкспрессе до Шереметьево возросло после запуска МЦД Общество, 15:18 Путин прокатился по первому Московскому центральному диаметру Общество, 15:15 Вор ограбил квартиру в Москве на 1 млн руб. с помощью веревочной лестницы Общество, 15:14 Дмитрий Галочкин — о негосударственной сфере безопасности Партнерский материал, 15:12 Новые блюда, рестораны и фестивали: чем удивляет гастрономическая Москва Стиль, 15:04 По лайкам вычислю: как найти кандидата через Instagram Pro, 15:01 Зеленский ответил на слова Коломойского о мире с Россией за $100 млрд Политика, 14:58 Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей Общество, 14:51 В США впервые применили технику понижения температуры тела при операции Общество, 14:51 Российский футболист объяснил свое «исчезновение» из турецкого клуба Спорт, 14:45
Общество ,  
0 
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
По новым правилам, водителям надо будет сдавать дополнительные анализы на употребление наркотиков, что может привести к подорожанию медицинских справок. Путин назвал новый порядок «чушью»

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для водителей. Об этом в Telegram заявил ее заместитель Олег Салагай. Приказ должен был вступить в силу с 22 ноября.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — говорится в сообщении. 

По словам замглавы Минздрава, приказ уже подписан и направлен на государственную регистрацию. Ведомство намерено провести «дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».  

Речь идет о приказе Минздрава «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Документ был подписан Скворцовой 10 сентября и должен был вступить в силу в пятницу, 22 ноября. Согласно нововведениям, при получении или обновлении водительских прав автомобилистам необходимо будет сдать дополнительный анализ мочи на содержание наркотиков и психотропных веществ (ПАВ), а также крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя.  

До внесения поправок такое исследование проводилось, если употребление водителем психотропных веществ или наличие симптомов алкогольной зависимости выявлялось психиатром-наркологом. Кроме того, как следует из документа, если в моче будет выявлено наличие ПАВ, водителя направят на медобследование в специализированную организацию.  В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение о наличии указанных расстройств будет приниматься врачебной комиссией.    

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, нововведения, связанные с выявлением употребления водителями наркотиков, надо «проводить с умом» и поэтапно. «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Минздрав, медосмотр
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter