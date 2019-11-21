Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

По новым правилам, водителям надо будет сдавать дополнительные анализы на употребление наркотиков, что может привести к подорожанию медицинских справок. Путин назвал новый порядок «чушью»

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для водителей. Об этом в Telegram заявил ее заместитель Олег Салагай. Приказ должен был вступить в силу с 22 ноября.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — говорится в сообщении.

По словам замглавы Минздрава, приказ уже подписан и направлен на государственную регистрацию. Ведомство намерено провести «дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Речь идет о приказе Минздрава «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Документ был подписан Скворцовой 10 сентября и должен был вступить в силу в пятницу, 22 ноября. Согласно нововведениям, при получении или обновлении водительских прав автомобилистам необходимо будет сдать дополнительный анализ мочи на содержание наркотиков и психотропных веществ (ПАВ), а также крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя.

До внесения поправок такое исследование проводилось, если употребление водителем психотропных веществ или наличие симптомов алкогольной зависимости выявлялось психиатром-наркологом. Кроме того, как следует из документа, если в моче будет выявлено наличие ПАВ, водителя направят на медобследование в специализированную организацию. В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение о наличии указанных расстройств будет приниматься врачебной комиссией.