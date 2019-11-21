Власти назвали сроки начала работы «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток —2» заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, передает ТАСС. «В середине следующего года», — сказал он, не уточнив, в каком месяце это может произойти.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что поставки газа по трубопроводу могут начаться в ближайшие месяцы. «В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства», — отметил Новак.

Материал дополняется