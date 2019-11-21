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Бизнес ,  
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«Газпром» продаст последний квазиказначейский пакет акций
Компания разместит на Мосбирже пакет в 3,59%. О планах «Газпрома» продать оставшиеся казначейские акции накануне говорил зампред компании Фамил Садыгов
Газпром GAZP ₽256,15 +3,29% Купить

«Дочка» «Газпрома» — АО «Газпром газораспределение» — выставила пакет казначейских акций для продажи на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении головной компании.

«Прием заявок будет осуществляться 21 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00 мск. Результаты приема заявок будут объявлены по завершении процесса приема заявок», — сообщил «Газпром».

У сделки единственный организатор — Газпромбанк. Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).

Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.

В рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что компания планирует вскоре продать оставшиеся казначейские акции в зависимости от ситуации на рынке. «Что, стоит задача прямо сегодня? Нет <...>. Часть (пакета. — РБК) мы продали недавно, и часть мы, безусловно, рассматриваем продажу в ближайшее время», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Как отметил Садыгов, это происходит не потому, что компания нуждается в деньгах, и не потому, что нужна ликвидность. «Просто стояла задача [роста] капитализации компании, а казначейский баланс как навес висел», — пояснил он, добавив, что для скорой реализации «казначеек» руководство компании будет смотреть на рыночную ситуацию. Зампред уточнил, что продажа будет происходить исключительно на российской бирже.

Президент Владимир Путин, комментируя во время форума «Россия зовет!» изменения, произошедшие в «Газпроме» в текущем году (смену двух ключевых зампредов правления и других топ-менеджеров, а также реструктуризацию компании), сказал, что они связаны с общемировыми вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой. «Все эти изменения — это инициатива руководителя компании, господина [Алексея] Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена», — добавил глава государства (цитата по «РИА Новости»).

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«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что капитализация «Газпрома» будет расти, особенно после этого заявления Путина. «Президент дал полную характеристику ситуации с «Газпромом». Уверен, что компания имеет большой потенциал своего роста, на фоне оценок лидера нашей страны, думаю, что эта динамика продолжит расти», — сказал он (цитата по ТАСС).

В июле «Газпром» продал пакет в 2,93% акций. Интерес к покупке пакета из более чем 693 млн акций компании проявляли почти 500 инвесторов, однако в итоге он был продан одному покупателю. «Нам не дали [поучаствовать в покупке акций «Газпрома»], рынок подозревает, что все купили Ротенберги», — сказал РБК инвестор, подававший заявку на участие в сделке.

Аркадий Ротенберг через представителя опроверг РБК информацию о том, что купил этот пакет. По словам бизнесмена, ни он, ни его родственники, ни связанные с ними структуры в сделке не участвовали.

Авторы: Михаил Юшков, Алина Фадеева, Тимофей Дзядко
Теги: «Газпром», продажа акций, Мосбиржа
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