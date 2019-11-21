«Газпром» продаст последний квазиказначейский пакет акций

Компания разместит на Мосбирже пакет в 3,59%. О планах «Газпрома» продать оставшиеся казначейские акции накануне говорил зампред компании Фамил Садыгов

«Дочка» «Газпрома» — АО «Газпром газораспределение» — выставила пакет казначейских акций для продажи на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении головной компании.

«Прием заявок будет осуществляться 21 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00 мск. Результаты приема заявок будут объявлены по завершении процесса приема заявок», — сообщил «Газпром».

У сделки единственный организатор — Газпромбанк. Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).

Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.

В рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что компания планирует вскоре продать оставшиеся казначейские акции в зависимости от ситуации на рынке. «Что, стоит задача прямо сегодня? Нет <...>. Часть (пакета. — РБК) мы продали недавно, и часть мы, безусловно, рассматриваем продажу в ближайшее время», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).