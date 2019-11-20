Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

В нескольких российских городах появились очереди из-за сведений о возможном росте цен на медицинские справки для получения водительских справ. Об этом сообщают местные СМИ.

С 22 ноября этого года вступает в силу приказ Минздрава, в соответствии с которым меняются правила медицинского освидетельствования. Теперь они будут включать обязательный тест на определение маркеров, свидетельствующих о регулярной алкогольной нагрузке. Как писали СМИ, из-за этого справку будет получить «сложнее и дороже».

Как сообщает «Вести Воронеж», утром 20 ноября огромная очередь сформировалась перед наркологическим диспансером, расположенным на улице Героев Стратосферы. Как передавал корреспондент канала, на регистратуре учреждения указано, что с 22 ноября этого года стоимость справок, необходимых для получения прав на категории А, В и М возрастет с 1000 до 5450 руб., на категории C и D — с 1700 до 6150 руб.

Как сообщает портал 56orb.ru, такая же ситуация наблюдалась в одном из наркологических диспансеров Оренбурга. По данным издания 76.ru, очереди также появлялись в наркодиспансерах Ярославля и Рыбинска. В публикации отмечалось, что стоимость справки подорожает в 13 раз. О большом количестве людей, собравшихся перед наркологическим диспансером в Рязани, также сообщает местный портал progorod62.ru.