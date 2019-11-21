Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра для водителей

Российский президент Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, передает «РИА Новости».

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал глава государства.

По его словам, очевидно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотических средств, поскольку это связано с безопасностью миллионов людей на дорогах. Но делать это нужно «как-то с умом, поэтапно хотя бы», считает он.

Президент добавил, что Министерство труда должно было посмотреть, что означает новый порядок для водителей. «У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 руб., такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек», — пояснил президент. Он добавил, что если кому-то из них придется отдать за справку 5 тыс. руб., то это будет половина его зарплаты.