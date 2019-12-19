Пресс-конференция Владимира Путина. Главное

О тарифах на авиабилеты

«Никто не собирается отменять плоские тарифы. Программа есть, и она будет расширяться. Но чего надо добиваться — роста доходов граждан, которые растут очень медленно, и снижения издержек на перевозки. Пока глобальных изменений не наступило, эти программы будут продолжаться, и в рамках «Аэрофлота» тоже есть ресурсы».

О мусорной реформе

«Мы генерируем в год по стране 70 млн тонн бытовых отходов. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, никогда в стране не было, мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты: создан федеральный оператор, региональные операторы, принята схема территориально планирования. Но не хватает прямого общения с гражданами. И нужно избавиться от серых схем и криминала, надо наводить элементарный порядок. Рост тарифов — не было никогда такой строчки в квитанции, сейчас появилась, надо объяснять людям, откуда что взялось.

<...> Для этого нужен общественный контроль, общественные организации. Если всем миром будем решать эту задачу — мы ее решим».

О низких зарплатах врачей

«Уровень заработной платы в медицине даже повыше, чем в других соцсферах. Показатели, которые ставились еще в указах 2012 года соответствует тому, что закладывалось. Не могу не согласиться, что это усредненные цифры. <…> Можно увеличить тариф ОМС, но это ляжет на всю экономику и приведет к удорожанию товаров в целом и росту инфляции. И увеличении зарплаты будет съедено инфляцией. <…> Нужно избавиться от несправедливой дифференциации, изменить базовую ставку постоянного оклада, сделать единый подход по всей стране, создать единый подход к стимулирующим выплатам. Нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях. Если все это для начала привести в порядок, то система наладится.

<…> На первичное звено здравоохранения дополнительно будет выделено 550 млрд руб. Деньги пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние и построить 10 тыс. учреждений, приобрести 37 тыс. транспортных средств и до 10 тыс. единиц различного оборудования».

О последствиях санкций WADA

«Это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и международному праву решение. Решения были приняты в отношении наших спортсменов на прошлой Олимпиаде, а теперь за то же самое еще раз. Второе, любое наказание должно быть индивидуальным. <…> Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно на них налагать наказание? Девочки у нас молодые в фигурном катании, какое отношение имеют к допингу? Никакого, зато делают элементы, которые почти никто не делает. Что же — их надо зачистить. Но кому это пойдет на пользу? <…> Разбирайтесь с конкретными людьми, мы будем помогать и содействовать в этом. <…> Кажется, это решение опять носит политический оттенок».

О перспективах нормандского формата и минских договоренностях

«Если начнется пересмотр минских соглашений ситуация может зайти в тупик. Ключом минским соглашений является закон об особом статусе Донбасса. Его сейчас продлили на год, но необходимо придать ему постоянный формат. Но ни прежнее украинское руководство, ни действующее, делать этого не хотят. Нужен прямой диалог с Донбассом, а его нет. Что касается будущей встречи, она станет актуальной, если будут происходить позитивные изменения. Они, конечно, есть. Это и отвод войск и продление закона об особом статусе Донбасса. Коллеги правда не хотят отводить войска по всей линии, это, как мне кажется, ошибка. Но это все предмет для обсуждения. Продолжение работы в нормандском формате целесообразно».

О президенте Украины Владимире Зеленском

«Я считаю некорректным давать характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам никогда не даю характеристики. <…> Когда люди попадают на такие места, значит они люди неординарные, как минимум».

О расформировании правительств непризнанных республик

«Украина сама признала, что такая власть существует. Кроме того, там были проведены выборы, люди пришли и проголосовали. В минских соглашениях есть указание на то, на что имеют право претендовать эти республики. Есть и спорные моменты, нет необходимости ничего скрывать. Есть пункт, который говорит о выводе наемников и иностранных войск и закрытии границ. Оно должно начаться на второй день после выборов и закончиться после предоставления республикам прав, которые в минских соглашениях прописаны. Но там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы обороны. Они состоят из местных жителей. Что касается наемников, там есть и французы и немцы. Но они не составляют основу этих вооруженных формирований. Знаете в чем главная проблема? Нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми. Когда украинское правительство будет готово решить в диалоге этот вопрос, тогда его можно будет решить».

О газовых отношениях с Украиной

«Мы будем искать приемлемое решение для всех, в том числе для Украины. Мы будем сохранять транзит. Вопрос в его объемах и сроках, на который можно заключить контракт. <...> Украинский маршрут для нас дороже, чем маршрут по Балтийскому морю, но мы готовы его сохранять. И мы готовы поставлять газ со скидкой 20-25%, я об этом уже говорил. Я думаю, что мы договоримся».

О президенте Чеченской республики Рамзане Кадырове

«Когда я познакомился с его отцом, первым президентом Чеченской Республики, он пришел сам, он не пришел сдаваться, он пришел строить отношения с Россией, еще не начались активные боевые действия на Кавказе. Он сказал: «Мы думали, что с некоторыми исламскими странами нам будет лучше, но они начали подчинять нас своей воле, вот эти экстремистские и террористические и полутеррористические формирования. Мы не хотим, теперь понимаю, что с Россией нам будет лучше». Это был его выбор. Вы знаете его судьбу, он погиб от рук террористов — за Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел. Я до сих пор не могу себе простить, что отпустил его на этот праздник, потому что он у меня был перед этим, я говорю: «Оставайся», — «Нет, я поеду, я должен быть там, у себя дома». Его взорвали, как известно.

Действующий президент, его сын, до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме. Он еще лично принимает участие в различного рода боевых операциях. Мне вот директор ФСБ докладывал о ликвидации одного из бандформирований, я говорю: «Ребят представь своих к государственным наградам». А он говорит: «Это не мы, это кадыровцы и он сам». Я говорю: «Я же ему запретил». Но его не остановить, под пули лезет. Я указов о награждении званием Героя России просто так не подписываю.

Посмотрите, что стало с Грозным, вспомните, как выглядела площадь Минутка, а как сейчас. Ему можно было бы и Героя труда дать, но молодой еще».

Об импичменте Трампа

«Я не уверен, что президентство Трампа заканчивается, еще вопрос должен пройти сенат, и я не думаю, что президента будут отстранять по совершенно надуманным обвинениям. Просто политическая борьба».

О диалоге с США

«Мы знаем общий подход, что США будет поддерживать отношения с Россией там, где им выгодно и будут сдерживать вот такими подобными способами. Ну и мы зеркально будем поступать. <...> Мы тем не менее заинтересованы в поддержании отношений с США вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме и кто контролирует конгресс. Мы вплоть до конца года готовы взять и продлить действующее соглашение СНВ-3. Если не будет СНВ-3, то не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений».

О реализации нацпроектов

«Нацпроекты сегодня связаны с целями, под их достижение выделены средства, введена персональная ответственность. Буксует или нет? Из 38 целей, который на этот год планировались, 26 мы считаем реализованными. По расселению аварийного жилья, мы не просто выполнили цель на этот год, мы превысили в три раза. Конечно, нужно анализировать и вносить коррективы, но пересматривать, нет».

О расследовании дела Ивана Голунова

«Когда я только пришел работать в органы безопасности, ветераны службы, разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Он работал в 36-37 годах, тогда были чистки как раз, и он что делал: утром человек приходил на работу, против него возбуждали дело, а вечером семье выдавали тело. Вот этот старичок приводил приговоры в действие. Это вот то, что касается чисток. Лучше никакие чистки в органах не проводить. Конечно, следить нужно. Вопрос «своих не сдаем» совершенно не корректен. Службы собственной безопасности работают достаточно эффективно. <…> Что касается Голунова, действительно, принято решение засекретить эти материалы, потому что есть вопросы, связанные с организацией следственных действий. От работы отстранены пять человек, все уволены из МВД, против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет».

О возможном изменении Конституции

«Это живой инструмент, он должен соответствовать требованиях общества. Нам не следует принимать новую Конституцию. У нас есть фундаментальные вещи, 1 глава (Основы конституционного строя — РБК). Все остальное менять можно. Я понимаю логику тех, кто предлагает какие-то изменения, это связано с возможным расширением прав парламента, но это все можно делать только после хорошей подготовки общества. Прежние изменения были связаны только с количеством президентских сроков. Что можно сделать — отменить оговорку «подряд».

О политической конкуренции в России

«У нас зарегистрировано 54 партии, 4 из них находятся в состоянии ликвидации, 12 действуют на федеральном уровне. Это соответствует требованиям о политической конкуренции».

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