Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа

Дональд Трамп стал третьим президентом, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако сенат проголосовал за оправдание обоих и против их отстранения от должности.

В преддверии голосования Трамп выступил с резкой критикой в адрес демократов у себя в Twitter. «Верите ли вы, что сегодня мне вынесут импичмент радикальные левые, бездельники-демократы — и я не делал ничего плохого! Ужасная ситуация, — написал он. — Это не должно никогда повториться с другим президентом. Помолимся!»

На каких основаниях сформулированы обвинения

Обвинения, одобренные законодателями в среду, были сформулированы юридическим комитетом палаты представителей в двух пунктах (в комитете, как и во всей палате представителей, большинство у представителей Демократической партии). Во-первых, президенту инкриминировали злоупотребление властью, когда он, как указывают демократы, пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы ее власти открыли расследование против вероятного соперника на президентских выборах 2020 года — демократа Джо Байдена.

Во-вторых, демократы обвинили Трампа в препятствовании расследованию конгресса. Они считают, что президент нанес ущерб Конституции, отказавшись давать показания юридическому комитету палаты представителей в рамках расследования о злоупотреблении властью лидером страны. Трамп также запретил передавать данные, касающиеся расследования, а членам администрации — давать показания, посетовали демократы. «Ни один президент в истории [американской] республики не пытался воспрепятствовать и помешать [...] палате представителей вести расследование», — отмечается в докладе.

Трамп и его соратники c обвинениями не согласны. Решение президента заморозить помощь Украине связано не с политическими мотивами, а с беспокойством об уровне коррупции в этой стране, указали республиканцы в докладе по итогам публичных слушаний в палате представителей. Трамп стал президентом в результате выборов и всегда демонстрировал скептицизм в отношении международной помощи США, поэтому претензии демократов необоснованны, отмечают сторонники администрации.

Что касается претензий в адрес Трампа из-за его препятствования следствию, то президент имеет право на конфиденциальность переписки и бесед, отметили республиканцы. Вдобавок Трамп оказал некоторое содействие демократам, поручив послу США в ЕС Гордону Сондланду дать показания по вопросу удержания помощи Украине. Наконец, сами демократы злоупотребляли своими полномочиями в рамках расследования, оказывая давление на потенциальных свидетелей и преследуя собственные интересы, говорится в докладе. «Демократы не могут и не должны выносить импичмент президенту Трампу за отказ от участия в несправедливом процессе, в котором имели место злоупотребления», — считают республиканцы.

Объявив импичмент, демократы предали Конституцию и «открыто объявили войну американской демократии», написал Дональд Трамп в письме спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. «Ваш кандидат проиграл выборы в 2016-м, [...] и ваша партия так и не оправилась от этого поражения», — указал он.

47% респондентов в США выступают за отстранение Трампа от должности, 46% против. Такие результаты приводит портал Fivethirtyeight, который подсчитал средние показатели исследований общественного мнения по вопросу импичмента.

Что произойдет дальше

Для признания Трампа виновным и смещения его с поста президента потребуется две трети голосов в сенате. Ожидается, что верхняя палата обсудит этот вопрос уже в январе. Большинство в сенате у Республиканской партии.

После перехода процедур импичмента в сенат контроль за графиком слушаний будет осуществлять лидер большинства в этой палате республиканец Митч Макконнелл. Как отмечает газета The Wall Street Journal, в ближайшее время Макконнелл встретится с сенатором-демократом, лидером партии в сенате Чаком Шумером. Ранее Шумер заявлял, что хотел бы пригласить для дачи показаний новых свидетелей, в том числе бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона и руководителя администрации Белого дома Мика Малвани. Их вызывал для дачи показаний юридический комитет палаты представителей, но они не явились из-за запрета Трампа.

Макконнелл выступает против дополнительных допросов и хочет, чтобы слушания в сенате прошли в как можно более сжатые сроки. По его словам, демократы должны были собрать все доказательства против Трампа на стадии слушаний в палате представителей.