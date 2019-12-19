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Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа
Нижняя палата конгресса поддержала обвинения в адрес президента. Теперь решение о том, будет ли Дональд Трамп смещен с должности, примет сенат
Фото: House TV via Reuters

Большинство в палате представителей проголосовало за импичмент президента США Дональда Трампа.

За импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовали 230 законодателей, против выступили 197. Три человека (один демократ и два республиканца) не приняли участия в голосовании.

Вслед за этим законодатели поддержали и второй пункт обвинений против президента США по статье «воспрепятствование Конгрессу». «За» проголосовали 229 человек, «против» — 198. На этот раз против импичмента проголосовали трое демократов.

Никто из республиканцев не поддержал импичмент Трампа по пункту «превышение полномочий», двое представителей Демократической партии проголосовали против отстранения президента от должности, один решил воздержаться.

Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности. Голосование состоялось ночью 19 декабря по московскому времени.

Дональд Трамп стал третьим президентом, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако сенат проголосовал за оправдание обоих и против их отстранения от должности.

В преддверии голосования Трамп выступил с резкой критикой в адрес демократов у себя в Twitter. «Верите ли вы, что сегодня мне вынесут импичмент радикальные левые, бездельники-демократы — и я не делал ничего плохого! Ужасная ситуация, — написал он. — Это не должно никогда повториться с другим президентом. Помолимся!»

На каких основаниях сформулированы обвинения

Обвинения, одобренные законодателями в среду, были сформулированы юридическим комитетом палаты представителей в двух пунктах (в комитете, как и во всей палате представителей, большинство у представителей Демократической партии). Во-первых, президенту инкриминировали злоупотребление властью, когда он, как указывают демократы, пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы ее власти открыли расследование против вероятного соперника на президентских выборах 2020 года — демократа Джо Байдена.

Во-вторых, демократы обвинили Трампа в препятствовании расследованию конгресса. Они считают, что президент нанес ущерб Конституции, отказавшись давать показания юридическому комитету палаты представителей в рамках расследования о злоупотреблении властью лидером страны. Трамп также запретил передавать данные, касающиеся расследования, а членам администрации — давать показания, посетовали демократы. «Ни один президент в истории [американской] республики не пытался воспрепятствовать и помешать [...] палате представителей вести расследование», — отмечается в докладе.

Трамп и его соратники c обвинениями не согласны. Решение президента заморозить помощь Украине связано не с политическими мотивами, а с беспокойством об уровне коррупции в этой стране, указали республиканцы в докладе по итогам публичных слушаний в палате представителей. Трамп стал президентом в результате выборов и всегда демонстрировал скептицизм в отношении международной помощи США, поэтому претензии демократов необоснованны, отмечают сторонники администрации.

Что касается претензий в адрес Трампа из-за его препятствования следствию, то президент имеет право на конфиденциальность переписки и бесед, отметили республиканцы. Вдобавок Трамп оказал некоторое содействие демократам, поручив послу США в ЕС Гордону Сондланду дать показания по вопросу удержания помощи Украине. Наконец, сами демократы злоупотребляли своими полномочиями в рамках расследования, оказывая давление на потенциальных свидетелей и преследуя собственные интересы, говорится в докладе. «Демократы не могут и не должны выносить импичмент президенту Трампу за отказ от участия в несправедливом процессе, в котором имели место злоупотребления», — считают республиканцы.

Объявив импичмент, демократы предали Конституцию и «открыто объявили войну американской демократии», написал Дональд Трамп в письме спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. «Ваш кандидат проиграл выборы в 2016-м, [...] и ваша партия так и не оправилась от этого поражения», — указал он.

47% респондентов в США выступают за отстранение Трампа от должности, 46% против. Такие результаты приводит портал Fivethirtyeight, который подсчитал средние показатели исследований общественного мнения по вопросу импичмента.

Что произойдет дальше

Для признания Трампа виновным и смещения его с поста президента потребуется две трети голосов в сенате. Ожидается, что верхняя палата обсудит этот вопрос уже в январе. Большинство в сенате у Республиканской партии.

После перехода процедур импичмента в сенат контроль за графиком слушаний будет осуществлять лидер большинства в этой палате республиканец Митч Макконнелл. Как отмечает газета The Wall Street Journal, в ближайшее время Макконнелл встретится с сенатором-демократом, лидером партии в сенате Чаком Шумером. Ранее Шумер заявлял, что хотел бы пригласить для дачи показаний новых свидетелей, в том числе бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона и руководителя администрации Белого дома Мика Малвани. Их вызывал для дачи показаний юридический комитет палаты представителей, но они не явились из-за запрета Трампа.

Макконнелл выступает против дополнительных допросов и хочет, чтобы слушания в сенате прошли в как можно более сжатые сроки. По его словам, демократы должны были собрать все доказательства против Трампа на стадии слушаний в палате представителей.

Как идет процесс импичмента

25 сентября — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале расследования в отношении президента США из-за удерживания им помощи Украине.

31 октября — палата представителей поддержала начало процедуры импичмента против Трампа.

13 декабря — члены юридического комитета палаты представителей утвердили обвинения против президента.

19 декабря — палата представителей проголосовала за импичмент Трампу.

Январь — ориентировочный срок начала слушаний об импичменте в сенате.

Авторы: Евгений Пудовкин, Артем Филипенок
Теги: США, импичмент, Дональд Трамп, Украина
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