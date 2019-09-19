Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР

Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР

Депутаты также предложили установить международный день героев борьбы против тоталитаризма и включить в школьную программу анализ последствий тоталитарных режимов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Европейский парламент по случаю годовщины начала Второй мировой войны осудил усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом», сообщается на сайте законодательного органа.

«Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в заявлении.

Парламентарии также осудили искажение исторических фактов и использование риторики тоталитарной пропаганды экстремистскими и ксенофобскими политическими силами и организациями в Европе. Парламент призвал страны — члены ЕС запретить неофашистские и неонацистсткие группы, которые прославляют любые формы тоталитаризма.