Масштаб загрязнений: как росли подмосковные свалки. Спецпроект РБК

Ежегодно в России производится 70 млн т отходов. Десятая часть — в Москве. Строительство перерабатывающих заводов в нужном количестве только планируется, а мусор оседает на свалках. РБК посмотрел, как они росли вокруг столицы

В территориальной схеме обращения с отходами Подмосковья (документ, который описывает, куда везут мусор для захоронения, сжигания и переработки и какие компании могут этим заниматься) указаны 23 мусорных полигона на 2019 год. Их общую площадь чиновники не приводят. Как подсчитал РБК, только эти полигоны занимают около 608 га. Это действующие или недавно закрытые свалки, где рекультивация еще не проведена. Некоторые из них, по планам подмосковных властей, будут расти дальше.

Среди полигонов, которые продолжают работать (15 из 23), одна из самых больших свалок в мире и самая большая из действующих в Европе, «Тимохово» — она занимает почти 114 га. Ранее самой большой в Европе была римская свалка «Малагротта» — она занимала 240 га и была закрыта в 2013 году.

Две свалки — «Ядрово» и «Лесная» — за последние десять лет выросли в три раза, а территория полигона «Торбеево» под Люберцами за 15 лет выросла в шесть раз, и он будет работать еще несколько лет. «Алексинский карьер» за 15 лет вырос на 13 га — меньше, чем в два раза, однако в ближайшее время к нему могут прирезать еще 39 га — тогда он станет третьим по размеру в Подмосковье.

i «Ядрово» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2009 год Примерная граница на 2009 год i 1 / 8 i i i i i

Свалка площадью почти 54 га находится на расстоянии около 1 км от деревни Ядрово и на расстоянии 5 км от Волоколамска. Она начала работать нелегально в середине 2000-х годов, к началу 2010-х получила лицензию. За десять лет площадь свалки выросла в три раза. В 2018 году в Волоколамске начались протесты против свалки, жители жаловались на отравление детей газом и неприятный запах в городе и требовали закрыть «Ядрово». В начале марта 2018 года власти Подмосковья ввели режим ЧС на полигоне из-за резкого усиления неприятных запахов в городе и окрестностях. Тогда на свалке стали откачивать инфильтрат, а в июне возвели систему сжигания свалочного газа. Одну из двух карт полигона закрыли после протестов местных жителей в июне 2018 года. Полное закрытие запланировано на 2020 год.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1-3, 6, 8), CNES/Airbus (4, 5, 7)

i «Лесная» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2006 год Примерная граница на 2006 год i 1 / 7 i i i i i

Расположенная в Серпуховском районе свалка существует на этом месте с 1960-х годов. В 1990-е годы ее закрыли, однако в 2010-м она начала работать вновь, хотя разрешения на вывоз туда отходов не было. Президент в 2013 году постановил закрыть полигон, а правительство определило срок закрытия — к 2015 году. Однако впоследствии срок закрытия несколько раз переносили, и согласно последним поправкам к территориальной схеме обращения с отходами закрытие «Лесной» назначено на 2022 год.

Сейчас, судя по кадастровой карте, полигон занимает площадь более 43 га — в три с лишним раза больше, чем десять лет назад. В километре от него находятся дачный поселок Надежда и поселок Большевик (население около 6 тыс. человек). После закрытия полигонов «Кучино» и «Кулаковский» поток мусора на эту свалку увеличился. Бывший глава района Александр Шестун выступал за закрытие свалки. Серпуховская администрация в 2018 году через суд пыталась добиться ее закрытия, указывая, что владелец полигона нарушает условия эксплуатации и приносит вред здоровью местных жителей, однако арбитраж оставил иск без рассмотрения.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–3, 5, 6), CNES/Airbus (4, 7)

i «Кучино» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2003 год Примерная граница на 2003 год i 1 / 11 i i i i i

Свалку по указанию президента России закрыли в 2017 году, и там началась рекультивация. По кадастру, под свалкой находится около 56 га земли. Неприятный запах с нее по-прежнему беспокоит жителей. Проблему признают и региональные власти: в декабре министр экологии Московской области Дмитрий Куракин рассказал, что проблема запаха на «Кучино» будет полностью решена в июне 2019 года, а рекультивация этого полигона будет завершена досрочно — в сентябре-октябре 2019 года. Ранее после жалоб местных жителей на вонь на свалке «Кучино» распыляли цитрусовые «духи».

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–7, 9–10), CNES/Airbus (8)

i «Торбеево» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2003 год Примерная граница на 2003 год i 1 / 9 i i i i i

Полигон возле деревни Торбеево Люберецкого района появился в 1994 году, к 2002 году его площадь составляла около 12 га. Сейчас под отходами и производственными мощностями свалки находится 82 га земли, в год она принимает 370 тыс. т отходов из юго-восточных районов столицы, а также из Люберец, Раменского, Жуковского, Дзержинского, Лыткарино. Эксплуатирует полигон ООО «Энит». Из-за нарушений и жалоб местных жителей компания неоднократно привлекалась к административной ответственности. Летом 2017 года жители Люберецкого района выходили на митинг с требованием закрыть «Торбеево». Срок эксплуатации полигона по проекту территориальной схемы обращения с ТБО продлен до 2022 года.

Изображения: Google, DigitalGlobe/NASA (1, 2), DigitalGlobe (3–5, 7, 8), CNES/Airbus (6, 9)

i «Каргашино» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2007 год Примерная граница на 2007 год i 1 / 10 i i i i i

Полигон ТБО «Каргашино» находится в Мытищинском районе. Его поставили на кадастровый учет в 2007 году, хотя, судя по снимкам, сделанным в рамках программы Landsat, сваливать мусор на этой территории начали в первой половине 1990-х годов. Площадь захоронений на нем — около 16 га. Свалка должна была быть закрыта в 2018 году, но ее работу продлили до 2019 года. Рядом со свалкой с 2017 года строится индустриальный парк «Высоково», а в 300–500 м проходит открытая часть Восточного водопроводного канала, откуда вода поступает в Москву.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–5, 8, 9), CNES/Airbus (6, 7, 10)

i «Воловичи» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2011 год Примерная граница на 2011 год i 1 / 6 i i i i i

Мусорный полигон «Воловичи» начал работать в Коломне в начале 1990-х. К 2011 году полигон заполнился, и для его расширения была выделена новая «карта» полигона — севернее старого. До 2011 года полигон занимал площадь 12 га, сейчас под мусором находится 22 га земли, а отходы захоранивают только на новой «карте» полигона. До 2017 года сюда свозили мусор только из ближайших поселков, но позже, когда мусор стали привозить из Подмосковья и Москвы, он начал расширяться. В апреле 2018 года местные жители пожаловались на растущую свалку и начали проводить протесты. После проверки эксперты зафиксировали разлив фильтрата. Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения брюшного тифа и сибирской язвы. Полигон принадлежит муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство». Последние поправки к территориальной схеме обращения с отходами предполагают закрытие полигона в 2019 году, хотя ранее предполагалось, что он проработает еще 15 лет.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1, 2, 5, 6), CNES/Airbus (3, 4)

i «Непейно» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2004 год Примерная граница на 2004 год i 1 / 6 i i i i i

С начала 2000-х годов свалка занимает площадь около 12 га. В 2017 году было принято решение вырубить участок леса по соседству от свалки для расширения полигона. На двух участках леса общей площадью 17,2 га (кадастровые номера 50:04:0220501:76 и 50:04:0220501:77) сейчас, согласно документам, вырубка разрешена. В марте 2018 года активисты Дмитровского района начали серию акций против расширения полигона и завоза мусора из Москвы и Подмосковья. В суд было подано пять исков.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1, 2), CNES/Airbus (3–6)

i «Алексинский карьер» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2007 год Примерная граница на 2007 год i 1 / 7 i i i i i

Свалка открыта в 1993 году, к 2004 году она занимала около 20 га. После 20 лет работы по поручениям президента и правительства ее должны были закрыть и рекультивировать, однако Росприроднадзор увеличил срок службы полигона. Для его дозагрузки выделили еще 12,6 га земли. В 2017 году Роспотребнадзор нашел на свалке многочисленные нарушения СанПиНов. Местные активисты проводили митинги против «Алексинского карьера» и записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой закрыть свалку, а инициативная группа подала два иска к руководству полигона. Один из них отклонили, а по второму работу свалки приостановили, однако затем решение суда было отменено. Протесты продолжались и в 2018 году. После них установили два факела для сжигания свалочного газа. По новому проекту территориальной схемы полигон расширят, а его работа продлится до 2030 года. В апреле 2019 года в Клину прошли публичные слушания по расширению полигона на 39,4 га. При этом в кадастре этот участок земли уже имеет так называемое специальное назначение, то есть на нем разрешено складывать отходы.

Изображения: Google, DigitalGlobe/NASA (1), DigitalGlobe (2–7)

i «Аннино» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2013 год Примерная граница на 2013 год i 1 / 2 i i i i i

Полигон «Аннино» работал с 1975 года, а закрыли его в конце 2016-го, причем сильнее всего, судя по спутниковым снимкам, он вырос в последние два года своей работы — с 5 до 11 га.

С момента закрытия там неоднократно происходили возгорания. Последний раз о подобном сообщалось в августе 2018 года. По заявлениям местных властей, периодические задымления там вызывает контакт свалочного газа с кислородом, который возникает из-за отсутствия грунта. В феврале 2019 года в Мособлдуме сообщили, что на рекультивацию полигона «Аннино» из федерального, регионального и местного бюджетов выделен 761 млн руб.

Изображения: Google, CNES/Airbus (1), DigitalGlobe (2)

i «Тимохово» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2010 год Примерная граница на 2010 год i 1 / 7 i i i i i

Самый большой мусорный полигон Подмосковья «старой формации», он работает с конца 1980-х годов и к 2000 году занимал примерно ту же площадь, что сейчас, — почти 114 га. По принятой территориальной схеме обращения с отходами он продолжит работать до 2032 года. По последним предложенным поправкам к территориальной схеме в «Тимохово» будут везти на 300 тыс. т мусора больше ежегодно — всего почти 1,5 млн т. Кроме того, в 2020 году рядом с полигоном построят самый большой в регионе сортировочный комплекс, его мощность составит также почти 1,5 млн т мусора в год. На сайте полигона отмечено, что на нем действует первая в России система сбора и обезвреживания свалочного газа и уже начали строить систему утилизации биогаза.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–4, 6), CNES/Airbus (5, 7)

i «Каурцево» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2006 год Примерная граница на 2006 год i 1 / 6 i i i i i

Находится в деревне Каурцево в Наро-Фоминском городском округе. Был запущен в 2006 году. Его высота — 45 м, площадь за 13 лет выросла с 6 до 10 га. Не функционирует с 2017 года, однако, по сообщениям местных жителей, мусор на него продолжали завозить. В 2019 году начнется его рекультивация.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1, 2, 4, 5), CNES/Airbus (3)

i «Егорьевский» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2004 год Примерная граница на 2004 год i 1 / 7 i i i i i

В 2017 году межрайонная природоохранная прокуратура Московской области нашла нарушения на полигоне. В частности, там были зафиксированы разливы фильтрата и замусоренность зоны сортировочного цеха. Было возбуждено административное дело против эксплуатанта полигона — ООО «ПромЭкоСпецТехнологии», виновников оштрафовали на 130 тыс. руб. При этом полигон практически исчерпал возможности приема отходов, а его технологии устарели: он функционирует с 1964 года. «Егорьевский» должен закрыться в 2020 году. За последние 15 лет его площадь выросла с 10 до 11 га.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1, 2, 5, 6, 7), CNES/Airbus (3, 4)

i «Царево» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2008 год Примерная граница на 2008 год i 1 / 5 i i i i i

Полигон находится возле Пушкино. Мусор сваливали в этом месте с 1984 по 2016 год. За последние восемь лет работы полигон увеличился на 6 га и стал занимать площадь 21,2 га. Его рекультивация начнется в 2019 году, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал, что полигон «очень сложный».

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–3, 5), CNES/Airbus (4)

i «Храброво» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2011 год Примерная граница на 2011 год i 1 / 6 i i i i i

В 2017 году «Храброво» под Можайском назывался среди полигонов, которые готовы принять перераспределяемые отходы — после объявления о закрытии балашихинского «Кучино». Тем временем можайские власти заявляли, что даже без новой загрузки мощности полигона хватит только еще на полтора года работы. Было принято решение о расширении «Храброво», чтобы он мог принимать не 30 тыс. т мусора в год, а 268 тыс. т. Сейчас его территория составляет 5 га. Новый полигон получит название «Можайск». В проектной документации указано, он продолжит работу до 2032 года.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1, 4, 6), CNES/Airbus (2, 3, 5)

i «Малая Дубна» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2010 год Примерная граница на 2010 год i 1 / 7 i i i i i

Находится в городском округе Орехово-Зуево с 1958 года, на месте отработанного песчаного карьера. Площадь полигона — около 15 га, за последние пять лет она выросла примерно на 1,5 га. Проводится его рекультивация. В 2020 году полигон должен быть закрыт.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–6), CNES/Airbus (7)

i «Озеры» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2004 год Примерная граница на 2004 год i 1 / 8 i i i i i

Официально полигон начал работу в 2012 году, но несанкционированная свалка на этом месте находилась с 1953 года. В 2011 году там построили комплекс по переработке мусора. За последние 15 лет площадь захоронения отходов увеличилась в два раза, с 3 до 6,5 га. Планируется, что полигон закончит принимать отходы в 2022 году — срок его работы, согласно последним поправкам, был продлен на год.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–3, 5–8), CNES/Airbus (4)

i «Съяново-1» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2006 год Примерная граница на 2006 год i 1 / 5 i i i i i

Полигон проработал в Серпуховском районе с 2000 по 2016 год, когда из-за многочисленных нарушений эксплуатирующая компания не смогла продлить лицензию. С 2006 по 2016 год площадь территории, на которой захоранивали мусор, выросла на 3 га и стала равна 10,3 га. Во время работы полигона эксплуатирующая компания ООО «Рубеж» и ее «наследница» ООО «Первая гильдия» не платили арендную плату, с ними судилось министерство имущественных отношений Подмосковья.

После закрытия полигон неоднократно горел. В 2019 году будет разработан проект рекультивации свалки. Изначально предполагалось, что рекультивацию оплатит последняя эксплуатирующая компания — ООО «Первая гильдия», однако в результате деньги на это выделило министерство экологии Подмосковья. Контракт на 19 млн руб. на разработку этого проекта в январе подписали с ООО «Экоком» — представительством австрийской ECOCOM Environmental Technologies GmbH. Эта же компания с 2018 года занимается утилизацией фильтрата с нескольких московских полигонов, в том числе с «Ядрово» и закрытого в 2014 году «Хметьево». Общая сумма контрактов, заключенных с ней с начала 2018-го по конец апреля 2019 года, составляет почти 4,4 млрд руб., подсчитал РБК.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–3, 5), CNES/Airbus (4)

i «Астапово» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2009 год Примерная граница на 2009 год i 1 / 7 i i i i i

«Астапово» должны были закрыть до конца 2017 года. Свалка занимает 16,4 га, за последние 15 лет она выросла в два раза. Планировалось, что полигон станет одним из 11, на замену которым придут 13 мусороперерабатывающих заводов и четыре мусоросжигательных. Но подмосковные власти решили перенести сроки закрытия «Астапово» из-за протестов жителей против строительства новых объектов. Муниципальные власти также просили не закрывать свалку. «В случае закрытия полигона «Астапово» нам пришлось бы вывозить мусор на полигон «Воловичи» в Коломенский район, это больше 100 км, и расходы на транспортировку выросли бы втрое», — говорил РБК глава Луховицкого района Владимир Барсуков. В результате работу «Астапово» сначала продлили до 2032 года, но в предложенных в декабре поправках к территориальной схеме обращения с ТБО срок его закрытия все же назначен на 2019 год.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–4, 6), CNES/Airbus (5, 7)

i «Кулаковский» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2006 год Примерная граница на 2006 год i 1 / 5 i i i i i

Свалка в Чеховском районе была открыта еще в 1966 году. Ее площадь — около 25 га, за десять лет свалка выросла в два раза. Мусор размещен не только на земле, предназначенной для этого, но и на участке лесного фонда. Как указано в проекте рекультивации полигона, там, где по документам растет лес, находится 500 тыс. т мусора. В сентябре 2017 года полигон был закрыт. Находится на рекультивации.

Изображения: Google, Landsat/Copernicus (1), DigitalGlobe/NASA (1, 3, 4), CNES/Airbus (2)

i «Часцы» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2004 год Примерная граница на 2004 год i 1 / 8 i i i i i

Полигон функционировал с 1974 года, на нем скопились горы мусора высотой в десятки метров. Его закрыли на фоне протестов в 2016 году, однако местные жители жаловались на то, что мусор продолжают привозить. Летом 2018 года там произошло возгорание. Вскоре после этого власти Одинцовского района заявили о планах по рекультивации полигона, а также усилению мер безопасности.

В последние десять лет работы полигон не разрастался, его площадь составляет 16,8 га.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1, 2, 4, 5), CNES/Airbus (3, 6)

i «Солопово» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2011 год Примерная граница на 2011 год i 1 / 3 i i i i i

Полигон проработал с 2000 по 2016 год. В конце 2018 года на его территории открыли мусороперерабатывающий завод. Его площадь, измеренная с помощью сервиса Google Earth, составляет примерно 14,5 га. На кадастровой карте полигон отсутствует, он находится внутри участка 50:38:0060339:20, на земле сельскохозяйственного назначения.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–3)

i «Сабурово» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2007 год Примерная граница на 2007 год i 1 / 8 i i i i i

Согласно проекту территориальной схемы по обращению с отходами полигон в Щелковском районе должен был быть закрыт в 2019 году, однако в результате его работу продлили до 2021 года. Последние 15 лет полигон занимает площадь 14,4 га.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1–5, 7, 8), CNES/Airbus (6)

i «Шатурский» i Расширение полигона Расширение полигона i Примерная граница на 2012 год Примерная граница на 2012 год i 1 / 3 i i i i i

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами полигон перестанет принимать мусор в 2019 году. Проект его реконструкции и рекультивации уже утвержден. Его территория составляет 14,2 га.

Изображения: Google, DigitalGlobe (1, 3), CNES/Airbus (2)

Методология В материале приводятся архивные спутниковые снимки подмосковных мусорных полигонов, указанных в постановлении правительства Московской области от 22.12.2016 №984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области». Полигоны ТБО, закрытые до принятия этого документа, в материале не указаны. Некоторые из свалок на апрель 2019 года уже закрыты, другие, согласно постановлению, будут работать еще от нескольких месяцев до нескольких лет. Спутниковые снимки получены с помощью проекта Google Earth. Для определения площади свалок использованы данные публичной кадастровой карты Росреестра и вычисления в сервисе Google Earth. Примерные границы свалок указаны в соответствии с кадастровой картой или текущим состоянием по спутниковому изображению, когда участок земли, согласно кадастру, не имеет назначения для сваливания на нем отходов. В Росреестре в документах у земель под свалкой может быть указана в качестве разрешенной «Специальная деятельность» согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков — земли этой категории предназначены для размещения отходов. В нескольких случаях мы отнесли к свалке земли с другим разрешенным использованием, когда в их документах было явно указано, что территория находится под отходами ТБО или под свалкой.

Подробнее о «мусорной реформе», которая проводится в России с 1 января 2019 года — в специальном проекте РБК Тренды.

Дизайн: Александр Вагичев, Дарья Барышникова, Евгений Тарасенко

Инфографика: Дамир Янаев

Верстка: Анастасия Зайцева