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Общество ,  
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ВЦИОМ оценил число одобряющих закон о домашнем насилии россиян

Большинство жителей России — 70% — считают, что в стране нужен закон о домашнем насилии. Это следует из опубликованных результатов опроса ВЦИОМа.

При этом женщины придают закону о профилактике семейно-бытового насилия большее значение, чем мужчины: они положительно отвечали на вопрос о необходимости документа в 80% случаев, а мужчины — в 57% случаев. 17% респондентов заявили, что считают этот вопрос маловажным.

Абсолютное большинство опрошенных — 90% — считают домашнее насилие недопустимым. Социологи также обратили внимание на то, что среди женщин процент тех, кто дал такой ответ, был выше, чем среди мужчин (94% против 85%).

Половина респондентов считает, что прощать побои в семье нельзя, даже если это случилось единожды. 39% готовы простить единичный случай насилия. 40% респондентов во время опросов признались, что побои случались в знакомых им семьях. Об отсутствии таких эпизодов среди своих знакомых сообщили 58% опрошенных.

Также граждане России в большинстве не согласны с известной поговоркой «бьет — значит любит»: 95% возразили против такого утверждения. Другую пословицу — «худой мир лучше доброй ссоры» — благосклонно оценили 61% респондентов. Почти такое же отношение к крылатой фразе «детей наказывай стыдом, а не кнутом» — с ней согласились 66%.

В конце ноября на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения был опубликован текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Документ вводит понятие домашнего насилия, а также предусматривает выдачу защитных предписаний, которые должны оградить жертву от агрессора. Документ пока не внесен на рассмотрение в Госдуму.

Теги: домашнее насилие, ВЦИОМ, опрос
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