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Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+76,72%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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Общество ,  
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Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж
6 июня в Москве был задержан журналист «Медузы» Иван Голунов. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Специалист по журналистским расследованиям не признает себя виновным и называет происходящее провокацией. Коллеги и знакомые Голунова вечером 7 июня вышли на серию одиночных пикетов к зданию ГУ МВД Москвы по адресу: улица Петровка, 38. Многие из них были задержаны, но отпущены без составления протокола
Фото: Иван Краснов / RTVI
Илья Азар («МОХ»). Был задержан на пикете в поддержку Ивана Голунова и позднее отпущен без составления протокола. Как он рассказал РБК, ему не объяснили причины задержания. «Коллегам сказали, что нарушено правило 50 м, которое должно быть между участниками одиночных пикетов», — заявил он
Фото: Иван Краснов / RTVI
Писатель Виктор Шендерович. Был задержан полицией и позднее отпущен без составления протокола
Фото: Иван Краснов / RTVI
Литературный критик Анна Наринская. Задержана полицией и отпущена без составления протокола
Фото: Иван Краснов / RTVI
Музыкальный критик Александр Горбачев. Был задержан и отпущен полицией без составления протокола
Фото: Иван Краснов / RTVI
Фотожурналистка Виктория Ивлева. Была задержана и отпущена без составления протокола
Фото: «Батенька, да вы трансформер» / Telegram
Слева направо: журналисты Александр Поливанов и Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович и фотограф Виктория Ивлева в автозаке
Фото: Валентин Федоров / РБК
Журналистка ​Екатерина Кронгауз
Фото: Валентин Федоров / РБК
Руководитель отдела спецпроектов портала «Такие дела» Сергей Карпов
Фото: Валентин Федоров / РБК
Софья Савина, «Проект»
Фото: Валентин Федоров / РБК
Александр Борзенко, «Арзамас»
Фото: Олег Яковлев для РБК
Майя Соерова, «Такие дела»
Фото: Олег Яковлев для РБК
Менеджер международных проектов компании «Яндекс» Илья Красильщик
Фото: Владислав Шатило / РБК
Ведущий программы FakeNews телеканала «Дождь» Илья Шепелин
Фото: Владислав Шатило / РБК
Журналист Максим Солюс
Фото: Александр Богомолов / РБК
Медиаменеджер ​Павел Власов-Мрдуляш
Фото: Олег Яковлев для РБК
Многие из задержанных были отпущены из отделения полиции без составления протокола
Фото: Олег Яковлев для РБК
Пикет проходит у здания ГУ МВД Москвы
Теги: мультимедиа
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