Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж

Илья Азар («МОХ»). Был задержан на пикете в поддержку Ивана Голунова и позднее отпущен без составления протокола. Как он рассказал РБК, ему не объяснили причины задержания. «Коллегам сказали, что нарушено правило 50 м, которое должно быть между участниками одиночных пикетов», — заявил он

Писатель Виктор Шендерович. Был задержан полицией и позднее отпущен без составления протокола

Литературный критик Анна Наринская. Задержана полицией и отпущена без составления протокола

Музыкальный критик Александр Горбачев. Был задержан и отпущен полицией без составления протокола

Фотожурналистка Виктория Ивлева. Была задержана и отпущена без составления протокола

Слева направо: журналисты Александр Поливанов и Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович и фотограф Виктория Ивлева в автозаке

Журналистка ​Екатерина Кронгауз

Руководитель отдела спецпроектов портала «Такие дела» Сергей Карпов

Софья Савина, «Проект»

Александр Борзенко, «Арзамас»

Майя Соерова, «Такие дела»

Менеджер международных проектов компании «Яндекс» Илья Красильщик

Ведущий программы FakeNews телеканала «Дождь» Илья Шепелин

Журналист Максим Солюс

Медиаменеджер ​Павел Власов-Мрдуляш

Многие из задержанных были отпущены из отделения полиции без составления протокола