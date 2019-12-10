Лукашенко решил окончательно договориться с Путиным до Нового года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новый раунд переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, эта встреча необходима для окончательного решения важных проблем.
«Возможно, еще придется после 20-го [декабря] встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», — заявил Лукашенко на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и председателем верхней палаты Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой (цитата по БЕЛТА).
Президент также отметил, что он уже договорился о встрече в предновогодние дни с главой правительства России Дмитрием Медведевым.
«Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться», — отметил белорусский лидер.
7 декабря Лукашенко и Путин провели в Сочи переговоры, продолжавшиеся более пяти часов. Во время встречи Лукашенко заявил, что приехал в Россию для анализа договора о Союзном государстве. Он также сообщил, что Минску нужны лишь равные условия, отметив, что Белоруссия не просит у России дешевых газа и нефти.