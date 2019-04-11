В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,29 -0,63 EUR Бирж. 72,48 -0,65 Brent 71,33 +0,89% USD Нал. 65,03 64,18 EUR Нал. 73,62 71,88 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1271 +0,0008 BTC/USD Бирж. 5 190,40 -126,00 IMOEX 2 578,58 +0,32% RTSI 1 262,48 +1,13% DJIA 26 157,16 +0,03% Nasdaq 7 964,24 +0,70%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 10 апр, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 10 апр, 15:03
Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 08:18 Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала Общество, 08:09 Bloomberg: как Unilever притворилась крафтовым брендом в угоду клиентам Pro, 08:06 Власти опровергли запрет на выращивание ягод на дачных участках Общество, 08:00 В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону Общество, 08:00 Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак Общество, 08:00 Политик в ФРГ счел незаконными введенные из-за России санкции США Политика, 07:45 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 07:18 «Коммерсантъ» выяснил аргументы СК для перевода Калви под домашний арест Общество, 07:18 На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар Общество, 07:04 В ЦИК рекомендовали разрешить самовыдвижение на выборах глав регионов Политика, 07:00 Покупки российскими компаниями зарубежных рухнули почти до нуля Экономика, 06:30 Почему россияне почти перестали покупать зарубежные компании Pro, 06:30 Глава Еврокомиссии исключил возможность пересмотра соглашения по Brexit Политика, 06:02
Общество ,  
0 
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
В трети государственных больниц зарплата ниже средней по региону, а более чем в 100 зарплата за год снизилась, выяснил РБК. Показатели из майского указа президента 2012 года остаются невыполненными, говорят в профсоюзе врачей
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону. Больше всего таких учреждений РБК обнаружил в Алтайском крае — 113 больниц из 170, Челябинской (113 из 179) и Ростовской области (112 из 257). ​Это следует из бухгалтерской отчетности медицинских организаций по всей стране, с которой ознакомился РБК.

Во всех опубликовавших отчетность больницах средняя зарплата оказалась выше прожиточного минимума. Разница между средними зарплатами в регионе и в медицинских учреждениях, как правило, составляет несколько тысяч рублей.

Как мы считали

В ходе исследования РБК изучил отчетность всех учреждений на сайте bus.gov.ru в разделе «Здравоохранение» и средние зарплаты по регионам, по данным Федеральной службы государственной статистики. Зарплаты работников каждой больницы сравнивались со средней зарплатой в регионе за 2018 год. На конец марта 2019 года из 8,1 тыс. учреждений отчетность за прошлый год опубликовали около 4,8 тыс., поэтому анализ проводился только по ним. В средней зарплате персонала учитывались зарплаты и медиков, и немедицинского персонала — в больницах их примерно поровну.

Где зарплаты изменились больше всего

В 134 больницах (около 2,8% от всех исследованных) средние зарплаты за год снизились, причем в некоторых — значительно. К примеру, в Калининградском онкоцентре средняя зарплата по больнице уменьшилась почти на 30 тыс. руб. В ульяновском Центре медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни средняя зарплата за год снизилась более чем в два раза, с 40 тыс. до 15 тыс. руб.

В 88% медучреждений средняя зарплата персонала возросла по сравнению с 2017 годом. Больше всего — в Чукотском автономном округе (в среднем на 22 тыс. руб.) и в Москве (в среднем на 19 тыс. руб.). Самый незначительный рост отмечен в Курганской и Кировской областях, на сумму около 3,5 тыс. руб.

В бухгалтерских документах 351 больницы за 2018 год указана ровно та же, с точностью до копейки, средняя зарплата, что годом ранее. При этом штатное расписание в них менялось.

РБК направил запросы в пресс-службу Министерства здравоохранения, а также в регионы, в которых зарплата работников больниц снизилась или оказалась меньше средней по региону.

Показатели бухгалтерской отчетности плохо отражают реальную картину, потому что слишком усреднены, полагает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Это не позволяет учитывать то, что некоторые сотрудники больницы работают на полставки, четверть или совмещают», — объяснила она.

Дойти до цели

Согласно майскому указу Владимира Путина от 2012 года, зарплаты врачей с 2018 года должны составлять 200% от средней зарплаты по региону, а среднего медицинского персонала — 100%.

В августе 2018 года РБК подсчитал, что более 10% медучреждений не хватило бы денег на зарплату половине персонала в случае реального выполнения майских указов 2012 года. Работающий механизм увеличения заработков и мотивации врачей так и не создан, отмечали эксперты.

Оплата труда медицинского и немедицинского персонала не достигает целевых показателей, сказал РБК сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал: «Зарплаты в отчетах чиновников по регионам — нечто недостижимое. Или достижимое — в случае если врач берет очень много дежурств и работает больше, чем на одну ставку». Кроме того, он отметил, что в 2018 году перед президентскими выборами зарплаты сначала резко возросли за счет дополнительных стимулирующих выплат, но вскоре вернулись к исходным значениям.

Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тыс. руб., у среднего медицинского персонала — на 25%, до 37 тыс. руб., говорила в декабре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «России 24».

Авторы: Дада Линделл, Полина Звездина
При участии: Роман Кирьянов, Дамир Янаев
Теги: врачи, зарплаты
Материалы по теме
Росстат сообщил о доле обращающихся к экстрасенсам и гомеопатам россиян
Общество
Треть россиян при заболеваниях не обращаются к врачам
Общество
Ниже среднего по больнице: как отчетность поспорила с майскими указами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter