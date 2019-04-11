В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

В трети государственных больниц зарплата ниже средней по региону, а более чем в 100 зарплата за год снизилась, выяснил РБК. Показатели из майского указа президента 2012 года остаются невыполненными, говорят в профсоюзе врачей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону. Больше всего таких учреждений РБК обнаружил в Алтайском крае — 113 больниц из 170, Челябинской (113 из 179) и Ростовской области (112 из 257). ​Это следует из бухгалтерской отчетности медицинских организаций по всей стране, с которой ознакомился РБК.

Во всех опубликовавших отчетность больницах средняя зарплата оказалась выше прожиточного минимума. Разница между средними зарплатами в регионе и в медицинских учреждениях, как правило, составляет несколько тысяч рублей.

Как мы считали В ходе исследования РБК изучил отчетность всех учреждений на сайте bus.gov.ru в разделе «Здравоохранение» и средние зарплаты по регионам, по данным Федеральной службы государственной статистики. Зарплаты работников каждой больницы сравнивались со средней зарплатой в регионе за 2018 год. На конец марта 2019 года из 8,1 тыс. учреждений отчетность за прошлый год опубликовали около 4,8 тыс., поэтому анализ проводился только по ним. В средней зарплате персонала учитывались зарплаты и медиков, и немедицинского персонала — в больницах их примерно поровну.

Где зарплаты изменились больше всего В 134 больницах (около 2,8% от всех исследованных) средние зарплаты за год снизились, причем в некоторых — значительно. К примеру, в Калининградском онкоцентре средняя зарплата по больнице уменьшилась почти на 30 тыс. руб. В ульяновском Центре медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни средняя зарплата за год снизилась более чем в два раза, с 40 тыс. до 15 тыс. руб.

В 88% медучреждений средняя зарплата персонала возросла по сравнению с 2017 годом. Больше всего — в Чукотском автономном округе (в среднем на 22 тыс. руб.) и в Москве (в среднем на 19 тыс. руб.). Самый незначительный рост отмечен в Курганской и Кировской областях, на сумму около 3,5 тыс. руб.