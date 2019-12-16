О замечаниях к законопроекту о гарантированном пенсионном плане

«Публикуя пакет законопроектов на общественное обсуждение, мы понимали, что текст потребует доработки. Проект вызвал большой отклик от представителей рынка. Замечания пришли от федеральных ведомств, АСВ (Агентство страхования вкладов. — РБК), ассоциаций НПФ, ТПП (Торгово-промышленная палата. — РБК), обычных граждан и других заинтересованных организаций. Большинство замечаний носит уточняющий и технический характер.

Поскольку законопроект много раз менялся перед тем, как был размещен на общественное обсуждение, логично, что мы могли допустить шероховатости, какие-то вещи подразумевали двойное прочтение. Но мы готовы учесть подавляющее большинство технический замечаний. Готовы открыто вести диалог с рынком, чтобы услышать все стороны. Что касается концептуальных моментов, то я бы разделил их на две категории.

Первая категория — это ответ на вопрос, зачем вообще нужен ГПП. Коллеги из Минтруда написали, что мы недостаточно хорошо это пояснили. Многие спрашивают, зачем вводить новый продукт — необходимо дождаться, когда закончится заморозка взносов на накопительную пенсию, и ничего нового уже предлагать будет не нужно. Во-первых, мы не знаем, когда закончится этот период, а ждать чего-то неконкретного мы не можем. Во-вторых, мы сейчас оказались в ситуации, когда в стране отсутствует понятный продукт на пенсионном рынке, к которому граждане могли бы относиться с полным доверием и с помощью которого они могли бы копить себе на пенсию. Именно такой продукт мы и предлагаем. В этом основный смысл.

Вторая категория замечаний связана с особенностями гарантирования и разделения внутри пенсионных портфелей. Мы осознанно сделали инвестдекларацию в ГПП такую же, как в пенсионных накоплениях (в ОПС, обязательной системе пенсионного страхования. — РБК). Более того, средства ГПП гарантируются полностью на таких же условиях — как с точки зрения выплат, так и с точки зрения взносов фондов — как накопления в ОПС. Это сделано, чтобы НПФ не вели раздельного учета в части активов: то есть все средства-взносы в ГПП и все накопления в ОПС будут абсолютно идентичны с точки зрения управления активами. Это особенно важно с учетом того, что люди будут иметь возможность перейти из ОПС в ГПП. Такое решение было принято, чтобы не было большой путаницы и административных издержек».

О недопущении обналичивания замороженных пенсионных накоплений через ГПП

«В законопроекте будет прописано, что перевод средств из ОПС в ГПП физически происходит только после окончания так называемого периода охлаждения (в течение шести месяцев после первого взноса можно выйти из ГПП и забрать перечисленные деньги. — РБК). Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое. Экономика Минфин скорректирует проект новой добровольной пенсионной системы

Кстати, возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 руб., чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по 1 руб. Это два основных изменения».

Как уточнили РБК в Минфине, после внесения изменений законопроект планируется повторно опубликовать на сайте regulation.gov.ru для обсуждения, но на более короткий срок.

Об обсуждении введения автоподписки для госслужащих и бюджетников

«В законопроекте о ГПП никаких элементов принуждения нет, это полностью добровольная система. Ранее, когда еще обсуждались различные варианты концепции ИПК, на уровне идеи рассматривался вопрос о введении автоподписки для бюджетников и госслужащих. Но дальше обсуждения внутри ведомства эта идея не вышла и не получила никакого продолжения. Сейчас, конечно, об этом речь не идет».

Алексей Моисеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

О сроках выплаты пенсий по ГПП

«Было много замечаний по скользящей пенсионной выплате. Законопроектом сейчас закреплены положения о том, что пенсионная выплата по ГПП будет назначаться либо при достижении пенсионного возраста, либо через 30 лет с начала накоплений. Согласно требованию конвенции МОТ, пенсионная выплата должна быть пожизненная. Но в этом случае после назначения пожизненной пенсии исключается наследование остатков пенсионных средств.

Поскольку перед нами стояла задача сделать так, чтобы после назначения выплат при достижении пенсионного возраста остаток средств мог наследоваться, был придуман выход сделать выплатную стадию в виде скользящей срочной выплаты. То есть пенсия рассчитывается исходя из того, что она выплачивается 15 лет (после достижения пенсионного возраста), через год после начала выплаты происходит расчет на следующие 15 лет, исходя из уже выплаченного инвестиционного дохода. А еще через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. При этом очень важно, что неиспользуемая часть наследуется в случае смерти гражданина».

О том, какую доходность должны обеспечить НПФ «Чтобы производить скользящую выплату, НПФ должны зарабатывать не меньше 6,7% в год. Если пенсионные фонды будут зарабатывать меньше, чем ОФЗ, по которым можно получать неплохой доход, то зачем нужны пенсионные фонды? Это наиболее спорный момент». — А если НПФ не обеспечат доходность 6,7%? «Это значит, человек выбрал неправильный НПФ. Мы думали об этом. Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств». — Доверие к НПФ не окончательно подорвано? «Это то, над чем надо всем вместе работать. Конечно, последние истории с НПФ сильно подорвали доверие к отрасли, в то же время большая работа была проведена Центральным банком по оздоровлению рынка, большинство недобросовестных фондов с него ушло. Сейчас ситуация стабилизировалась». — Вы допустите страховщиков к управлению пенсионными накоплениями? «Мы рассматриваем такой вариант, возможно, в будущем допустим. Но на первоначальном этапе, чтобы не усложнять законопроект, это не предусмотрено. Продумываем такой вариант в виде концепции».

О дополнительных льготах для работников

«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в [размере] 120 тыс. руб. тоже был учтен в ГПП для взносов, превышающих 6% зарплаты. То есть льгота № 1 — это налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты. Льгота № 2 для работодателя — повышающий коэффициент к льготе по налогу на прибыль в случае, если он участвует в софинансировании пенсии работника, — от 1,03 до 1,06 в разных ситуациях. Льгота № 3 — это социальный налоговый вычет для работника в пределах 120 тыс. руб.».

— Допустив социальный налоговый вычет 120 тыс. руб., вы нивелируете таким образом преимущества негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) перед ГПП?

«ГПП — это стандартная схема с обязательным разнесением по счетам, там нет никакого солидарного элемента, она прозрачная, гарантированная. У НПО не может быть никаких преимуществ перед ГПП».

Алексей Моисеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

О преимуществах ГПП перед банковскими депозитами

«Причина № 1: банки не имеют продуктов, которые могли бы конкурировать с предложениями НПФ по пенсионным выплатам. Если у вас есть вклад в банке, вы можете снимать процент со счета, и таким образом будет уменьшаться остаток на счете и, соответственно, размер вашей ожидаемой пенсии. НПФ при достижении человеком пенсионного возраста выплачивают весь объем накоплений. Банки этого не умеют, нет выплатных продуктов, которые могли бы конкурировать с НПФ.

Второе: при накоплении на депозите у вас есть гарантия. Но она де-юре не распространяется на весь объем суммы. Единственное место, где она возникает, — это ГПП. Объем гарантированных накоплений может быть кратно выше, чем 1,4 млн руб., как на депозите, поскольку в ГПП нет ограничений по размеру страхуемой суммы.

Третье: при вступлении в ГПП у граждан появляется множество налоговых льгот. Появляется вычет из НДФЛ, налоговая льгота, которой нет при накоплении в банках, а также социальный вычет в размере 120 тыс. руб., который тоже недоступен при накоплении с помощью банковского депозита.

Четвертое: если вдруг, при наличии банковского депозита, человеку захочется купить что-то красивое и новое, то может возникнуть соблазн: порадовать себя новинкой, а не отложить деньги на пенсию. Практика показывает, что все люди, и я в том числе, склонны в какой-то момент думать: на пенсию я еще накопить успею, а эти деньги лучше потрачу на машину, ремонт, украшения, что угодно. В НПФ это сделать невозможно. Вспомним, что даже в ранние советские годы рабочим на фабриках раздавали коробочки, так называемые копилки, ключ от которых оставался у кассира банка. Рабочие пополняли копилку, но открыть ее не могли. Они приносили ее в банк, банковский работник открывал и клал деньги на счет этого рабочего. Мировая практика показывает, что без определенных ограничений люди склонны тратить свои сбережения. Пожалуй, только люди с железной волей могут десятилетиями держать деньги на банковских счетах».

О жизнеспособности модели ГПП в условиях снижающихся ставок

«Именно в условиях снижающихся ставок профессиональное активное управление средствами обеспечит доход значительно выше банковского депозита. Если посмотреть на страны, где низкие ставки уже давно существуют, возврат на рынке капитала устойчиво выше депозита. Депозит приносит максимум 1–2% прибыли в год, а то и около нуля, в то время как фондовые рынки возвращают на несколько процентов в год выше. Поэтому при прочих равных инвестирование в фондовый рынок должно приносить больше денег, чем депозиты. В России, кстати, уже давно наблюдается активное снижение ставок по депозитам».

О роли ВЭБа в системе ГПП

«Поскольку нет никакого принуждения, то «молчуны» останутся в ВЭБе; соответственно, у ВЭБа будет две роли: первая — государственная управляющая компания (ГУК), которая будет существовать до тех пор, пока все «молчуны» не выйдут на пенсию или не получат единовременную выплату. А это еще лет 30. С другой стороны, ВЭБ справедливо ставит вопрос, и мы его поддерживаем, о том, что он должен иметь возможность развивать бизнес. Чтобы люди из ГУК не переходили в другие пенсионные фонды, а оставались в нем, у ВЭБа должен быть НПФ. Это обсуждалось, когда объявили о покупке 25% НПФ «Благосостояние». Я считаю данное решение правильным. Из ВЭБа можно забрать деньги и перевести в ГПП в качестве первого взноса. Но сейчас получается, что, если человек хочет участвовать в ГПП, он должен забрать деньги из ВЭБа. А для того чтобы оставить средства ГПП в ВЭБе, ВЭБ должен иметь НПФ».

О том, почему в условиях снижения реальных доходов и отсутствия доверия ГПП — это не мертворожденный проект

«Дорогу осилит идущий. Необходимость в новом продукте назрела, поскольку в настоящее время в негосударственном пенсионном обеспечении отсутствуют подобные предложения. Считаем, что человек, формирующий накопления на понятных ему условиях, при выходе на пенсию в рамках ГПП может получать более высокую пенсию. Мы лишь предусматриваем в законодательстве такой пенсионный продукт и такую возможность, а участвовать в нем или нет — личное дело каждого».

Об отличии проекта ГПП от действующей системы негосударственных пенсий

«ГПП не отменяет никаких норм, которые действуют сейчас, а лишь дает людям новую возможность, которой не было раньше. В своих замечаниях к законопроекту Минтруд указывает, что есть ОПС и НПО (негосударственное пенсионное обеспечение. — РБК), никакая третья сущность не нужна. Но ГПП — это скорее гибрид между этими двумя системами, то есть НПО с правом перехода из ОПС. По сути, мы хотим предусмотреть возможность выхода из ОПС и возможность копить на пенсию гарантированно. Если человек осознано начинает формировать свой пенсионный план, то в ГПП он получает государственную гарантию на всю сумму. Если у него есть какие-то резервы в НПО, то через выкупную сумму (выплачивается при расторжении договора НПО в зависимости от суммы уплаченных взносов и условий договора. — РБК) в соответствии с пенсионными правилами гражданин может перевести их в ГПП, а также перевести средства из ОПС, чтобы все деньги были в одном месте.

ГПП из всех имеющихся продуктов предлагает самую высокую ликвидность. В ОПС для гражданина сейчас нет никакой ликвидности. В пенсионных резервах ликвидность есть — через выкупные суммы с различными комиссиями. Но в НПО устанавливают высокие комиссии: в результате размеры выкупной суммы, как правило, довольно низкие по отношению к накопленным средствам.

Из ГПП у гражданина будет возможность забрать все средства в полном объеме с учетом накопленного дохода в случае тяжелой жизненной ситуации — заболевания, которое относится правительством к социально значимым. Законопроектом допускается ситуация, когда человек сделал взнос в ГПП в размере 100 руб., перевел несколько десятков или сотен тысяч из ОПС, и потом он может забрать все эти деньги, чтобы оплатить расходы на лечение. Со стороны государства неправильно держать эти деньги у себя и не давать возможность человеку, например, оплатить дорогостоящее лечение. Это нечестно. Экономически средства ГПП — это средства гражданина».