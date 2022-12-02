СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры и других священников УПЦ

Санкции ввели против «десятка» священнослужителей УПЦ МП, в том числе против наместника Киево-Печерской лавры. Ранее Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о запрете на Украине «связанных» с Россией религиозных организаций

Фото: SBUkr / Telegram

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще «десятка» священников УПЦ МП, сообщают «Инсайдер UA» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Митрополит Павел с 1988 году окончил Московскую духовную семинарию, наместником Киево-Печерской лавры стал в 1994 году. В 2011 году его возвели в сан митрополита Вышгородского и Чернобыльского.

Кроме этого, по данным источников, санкции ввели против экс-депутата Верховной рады, одного из богатейших украинцев (состояние, по версии Forbes, $1,9 млрд) Вадима Новинского.

За несколько часов до этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о запрете на Украине религиозных организаций, которые «связаны» с Россией, соответствующий указ опубликован на его сайте. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Санкционный список пока не обнародован, но из текста указа следует, что украинское правительство должно в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации».

В то же время СБУ, полиции и другим правоохранительным органам предписано активизировать меры по выявлению и противодействию «подрывной деятельности, ведущейся российскими спецслужбами в религиозной среде на Украине».

Комментируя указ президента, депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко напомнил, что партия экс-президента Петра Порошенко уже подала в Раду законопроект о запрете РПЦ и «подвластных ей организаций» на территории Украины. По его словам, речь также идет о расторжении договоров аренды религиозных сооружений, лавр и других памятников с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП).

После начала спецоперации России на Украине УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Там выразили несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу «войны в Украине». В РПЦ в ответ предупредили, что самочинные действия УПЦ могут привести к появлению нового раскола внутри нее. Патриарх Кирилл утверждал, что «духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу», стремясь разделить россиян и украинцев. Однако он убежден, что эта цель не будет достигнута.

СБУ этой осенью провела ряд обысков в епархиях УПЦ. В частности, в октябре с обыском пришли к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии. Его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позднее обыски прошли в Александрийской, Светлогорской, Черновицко-Буковинской и других епархиях.

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии при обысках обнаружили «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщали в СБУ. В Кремле назвали действия украинских властей «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».