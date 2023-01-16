Арестович призвал вести себя «как разумные люди» в отношении УПЦ МП

Нельзя огульно записывать всех прихожан и клириков УПЦ МП в «агентуру России», заявил советник офиса президента Украины, комментируя обыски в монастырях и храмах. Арестович призвал СБУ вести себя как разумные люди

Алексей Арестович (Фото: Алексей Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Украинские власти проводят неразумную политику в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), объявившей о независимости от РПЦ, заявил в интервью на YouTube-канале «Ходят слухи» советник офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Он поинтересовался у ведущей, видела ли она недавние заголовки Fox News на эту тему, где говорилось, что Зеленский «объявил войну христианству» из-за действий СБУ в монастырях и храмах УПЦ МП, и спросил, идет ли это на пользу Украине.

Арестович пояснил, что сейчас в УПЦ идут сложные процессы и есть большая разница между тем, чтобы «постепенно перетягивать» ее последователей на свою сторону и «одновременно жестко репрессировать тех, кто причиняет вред Украине», и «огульно записать миллионов шесть» граждан, которые туда ходят, «в российских агентов и сволочей». «И что, все враги? Все агентура России? Ну, мы же хотим быть нормальной страной, не хотим быть идиотами в угоду очень примитивной технологии раскола. И это же политтехнология, это даже не культурная политика. Все очень просто: либо мы ведем себя как разумные люди, либо как идиоты. Мы пока ведем себя как идиоты, те, кто провозглашает эту политику», — сказал Арестович, тут же оговорившись, что «на самом деле мы поступаем как разумные люди».

В декабре после визита президента Украины в США ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подверг Зеленского критике. «Он силой закрыл критические СМИ. Он арестовал своих политических противников. Он послал солдат в церкви. Секретная полиция Зеленского провела обыски в монастырях по всей Украине, даже в женском, полном монахинь, и арестовала десятки священников без каких-либо уважительных причин и в явное нарушение украинской Конституции, которая больше не имеет значения. И перед лицом этого администрация Байдена ничего не сказала. Ни одного слова. Вместо этого они просто продолжают настаивать, чтобы Зеленскому присылали больше налоговых долларов», — возмутился Карлсон. Также он указал, что Зеленский собирается запретить УПЦ МП и конфисковать ее имущество из-за «недостаточной лояльности режиму».

Сотрудники Службы безопасности Украины с октября проводят обыски в принадлежащих УПЦ МП помещениях. С проверкой приходили к винницкому митрополиту Ионафану, правящему архиерею Тульчинской епархии, его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни». Позже обыски прошли в помещениях Александрийской, Черновицко-Буковинской, Светлогорской и других епархий. В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщили в СБУ. 10 декабря обыски прошли в 14 храмах в Харьковской области, а 29 декабря СБУ провела рейды в Днепропетровской и Хмельницкой областях.

В Кремле эти действия назвали «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».

Врио председателя СБУ Василий Малюк сообщил в конце декабря, что на Украине возбуждено более 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ МП. К 21 декабря суд вынес приговоры по пяти делам.