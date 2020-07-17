В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

В проверке будут участвовать войска Южного и Западного военного округов, а также воздушно-десантные войска и морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ. В ходе проверки будут проведены 65 тактических учений.

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