Политика , 17 июл, 10:32
0
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
В проверке будут участвовать войска Южного и Западного военного округов, а также воздушно-десантные войска и морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ. В ходе проверки будут проведены 65 тактических учений.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.