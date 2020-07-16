Минобороны Армении заявило о возобновлении столкновений на границе

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На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия, азербайджанские военные начали артиллерийский обстрел двух армянских населенных пунктов. Об этом говорится на сайте министерства обороны Армении.

В ночь с 15 на 16 июля вооруженные силы Армении заметили движение в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Как уточняется в сообщении, армянская армия смогла отбить действия противника.

Утром азербайджанские подразделения начали обстреливать из гаубиц деревни Айгепар и Мовсес.

Вечером 15 июля Минобороны Армении сообщало в Twitter, что Азербайджан обстрелял около шести армянских деревень, выпустив примерно 50 артиллерийских снарядов.