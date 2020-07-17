В Минобороны назвали сроки окончания внезапной проверки войск
Внезапная проверка войск в России, начатая по поручению президента России Владимира Путина, продлится до 21 июля. Об этом заявило Министерство обороны, передает ТАСС.
«Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля», — сообщили в Минобороны.
Внезапная проверка войск стартовала в России 17 июля, Минобороны проверит способность армейских подразделений обеспечивать безопасность на юго-западе страны.
Всего в ней примут участие более 149 тыс. человек и более 26 тыс. единиц вооружения и техники. Проведут более 50 учений различного уровня на 35 сухопутных полигонах и 17 морских полигонах в акватории Черного и Каспийского морей.