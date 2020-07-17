В Минобороны назвали сроки окончания внезапной проверки войск

Военное ведомство будет проверять готовность войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, а также готовность Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.

В условиях проверки боевой готовности перед армией и флотом будут ставить различные задачи, включая сопротивление действиям условных бандформирований и террористов, захвативших заложников и летательные аппараты.