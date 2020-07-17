Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе», — заявил он.

По словам Пескова, президент России выразил крайнюю обеспокоенность из-за эскалации конфликта и отметил необходимость введения режима прекращения огня.

Глава государства также сообщил Совбезу России о телефонных контактах с принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Ирана Хасаном Роухани.