Армения и Азербайджан вернулись к «горячему» переделу территории

Суммарные потери сторон за эти несколько дней составили, согласно их сообщениям, до двух десятков человек. Во вторник Армения официально заявила о гибели четырех военнослужащих — майора, капитана и двух сержантов. Со стороны Азербайджана за три дня погибли 11 человек, включая генерал-майора Полада Гашимова. В Баку считают, что потери с армянской стороны больше, до сотни человек. «Мы продемонстрировали кадры ударов ВС Азербайджана по их оборонительным сооружениям и тяжелой технике, которая обстреливает наши населенные пункты. Но, к сожалению, никакой информации о потерях [армянская сторона не дает]», — сказал РБК представитель Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

14 июля в здании областной администрации Иджевана (административный центр Тавушского района) был развернут специальный информационный центр — на первом брифинге, прошедшем вечером того же дня, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан применяет гаубицы и реактивные системы залпового огня «Град», танки и минометы. По его словам, ВС Армении сбили около десятка азербайджанских беспилотников.

Что стало причиной эскалации

Район конфликта представляет собой гористую, но густонаселенную местность. В Тавушской области живут более 120 тыс. человек, в Товузском районе — более 170 тыс. Как утверждают эксперты, перестрелки через границу происходили тут и раньше.

Причина в том, что официальной границы между двумя странами нет. После распада СССР демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы так и не были произведены, потому что началась Карабахская война, напоминает глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. Есть условная линия соприкосновения, пояснил он, и «высоты время от времени занимает то Армения, то Азербайджан». «То, что сейчас происходит, — довольно крупное событие, но не первый такой инцидент. Бордеризация — активный процесс. Например, занятая сейчас Арменией высота между селами Мовсес и Чинари, за которую идет бой, относилась к Армянской ССР, но после войны 1990-х годов каким-то образом осталась за Азербайджаном», — отметил он в разговоре с РБК.

«В отличие от линии соприкосновения в Нагорном Карабахе на тавушском направлении есть участки, где господствующие высоты — у азербайджанских вооруженных сил. Оттуда простреливается несколько армянских приграничных сел, и азербайджанские военные неоднократно пользовались этой возможностью в последние десятилетия. В данном случае армянская сторона провела масштабную контратаку и заняла одну из высот, чем и объясняется такая болезненная реакция со стороны Азербайджана и активные попытки вернуть высоту, которые длились два дня», — отметил в разговоре с РБК военный эксперт Armenian Research & Development Institute (ARDI) Леонид Нерсисян. До 2018 года перестрелки в этом районе были регулярными, но нынешняя абсолютно беспрецедентна, поскольку по интенсивности уступает разве что апрельской войне 2016 года в Нагорном Карабахе, указывает Нерсисян.

Другая трактовка причин нынешнего обострения ситуации у азербайджанского политолога Фархада Маммадова. По его мнению, инцидент был спровоцирован Арменией, чтобы сохранить статус-кво в переговорах о карабахском урегулировании. «Азербайджан хочет восстановить целостность за счет возвращения Нагорного Карабаха. Если бы Баку хотел эскалации конфликта, то стрельба началась бы в Нагорном Карабахе, а не на границе с Арменией», — утверждает он. Стратегия Еревана, продолжает Маммадов, заключается в том, чтобы создать «угрозу своей государственности», сделать ее фоном для переговоров о будущем Нагорного Карабаха и тем самым торпедировать их.

Нынешний инцидент — первое крупное военное столкновение, после того как к власти в Армении пришел Никол Пашинян. По оценке Нерсисяна, большого влияния премьер на действия военных оказать не мог и не ограничивал их при выборе ответных мер. Военные действия с армянской стороны ведутся третьим армейским корпусом, которым командует генерал-майор Григорий Хачатуров, сын бывшего генерального секретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

Каковы шансы перерастания конфликта в новую войну

Азербайджан традиционно поддержала Турция: по очереди высказались МИД страны, затем Минобороны, а 14 июля и президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан. <...> Это сознательное нападение. Цель его — провокация для создания нового очага напряженности в регионе и блокировки процесса урегулирования проблемы Нагорного Карабаха», — заявил турецкий лидер. Министр обороны Турции Хулуси Акар уточнил, что вооруженные силы республики готовы помочь Азербайджану в соответствии с принципом «одна нация, два государства».

Со стороны России, которая вместе с Арменией входит в ОДКБ, консультации с азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном провел министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия традиционно призывает стороны к сдержанности и считает дальнейшую эскалацию недопустимой.

Пока масштаб боевых действий не таков, чтобы Армения обратилась за помощью к ОДКБ, заявил в среду утром представитель Минобороны Арцрун Ованнисян. По уставу ОДКБ, в которую также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, любая иностранная агрессия против государства-члена рассматривается как агрессия против всех участников блока. Во вторник ОДКБ призвала стороны к немедленному прекращению огня. К сдержанности также призвали США и Великобритания, а к прекращению конфликта — ООН. Во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по очереди провел телефонные переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении.

На возможность дальнейшей эскалации конфликта влияют несколько факторов — массовые демонстрации в Баку, прошедшие 14 июля, прямая поддержка Азербайджана со стороны Турции на всех уровнях, однако на стабилизацию влияет и Россия, усилия которой могут перевесить все остальные, прогнозирует Нерсисян.