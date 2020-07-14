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Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о стрельбе, в том числе с применением тяжелого вооружения, вдоль границы двух стран, которая привели к гибели людей.

Генсек заявил о полной поддержке усилий Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном
Политика
Фото: Karo Sahakyan / AP

Европейский союз ранее призвал к прекращению вооруженного противостояния на границе Азербайджана и Армении. Евросоюз предложил возобновить мониторинг с помощью наблюдателей ОБСЕ. В МИД России заявили о недопустимости дальнейшей эскалации и выразили готовность оказать содействие для стабилизации ситуации.

Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном произошли в Товузском районе 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, Армения обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии. В результате атаки двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения.

В Армении в свою очередь заявили, что группа азербайджанских военных попыталась пересечь границу на грузовике УАЗ, а затем начала артиллерийский обстрел. На следующий день столкновения продолжились.

 

Теги: Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах
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