Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о стрельбе, в том числе с применением тяжелого вооружения, вдоль границы двух стран, которая привели к гибели людей.

Генсек заявил о полной поддержке усилий Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Европейский союз ранее призвал к прекращению вооруженного противостояния на границе Азербайджана и Армении. Евросоюз предложил возобновить мониторинг с помощью наблюдателей ОБСЕ. В МИД России заявили о недопустимости дальнейшей эскалации и выразили готовность оказать содействие для стабилизации ситуации.