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Политика ,  
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ЕС и ОБСЕ предложили вернуть наблюдателей в Армению и Азербайджан

Похороны военнослужащих Азербайджана, погибших на границе с Арменией
Похороны военнослужащих Азербайджана, погибших на границе с Арменией (Фото: Ильхам Мустафа / РИА Новости)

Европейский союз призвал к прекращению вооруженного столкновения на границе Азербайджана и Армении и предложил ввести на этой территории мониторинг с помощью наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном на сайте организации.

«Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия», — говорится в заявлении.

Обе стороны конфликта должны принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации и возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнули в Евросоюзе.

На важность возвращения наблюдателей в зону конфликта также указали сопредседатели Минской Группы ОБСЕ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В заявлении говорится, что сопредседатели Минской группы призывают стороны возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как можно скорее, а также «указывают на важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства».

Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по армянской части
Политика

Вооруженные столкновения на участке азербайджано-армянской границы произошли в Товузском районе накануне, 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, режим прекращения огня нарушила Армения, обстреляв азербайджанские позиции из артиллерии. Из-за атаки двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения, заявили в Баку.

В Ереване в свою очередь сообщили, что группа азербайджанских военных пыталась пересечь госграницу Армении на грузовике УАЗ, а затем вернулась на свои позиции и начала артиллерийский обстрел.

Минобороны Армении сообщило о новом обстреле с азербайджанской стороны
Политика
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Утром 13 июля Минобороны Армении сообщило о продолжении обстрела со стороны Азербайджана. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян, Армения дала «соразмерный ответ».

Министерство иностранных дел России заявило о серьезной озабоченности из-за боевых столкновений на границе Армении и Азербайджана, в ведомстве также заявили о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

Противостояние между Армений и Азербайджаном продолжается на протяжении многих лет. Конфликт начался из-за региона Нагорный Карабах, в котором проживают преимущественно армяне. Регион провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в итоге стороны договорились о прекращении огня.

Теги: Армения, Азербайджан, наблюдатели, ОБСЕ
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