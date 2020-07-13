ЕС и ОБСЕ предложили вернуть наблюдателей в Армению и Азербайджан

Похороны военнослужащих Азербайджана, погибших на границе с Арменией (Фото: Ильхам Мустафа / РИА Новости)

Европейский союз призвал к прекращению вооруженного столкновения на границе Азербайджана и Армении и предложил ввести на этой территории мониторинг с помощью наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), опубликованном на сайте организации.

«Это серьезное нарушение режима прекращения огня подчеркивает настоятельную необходимость возобновления мониторинга ОБСЕ на местах, как только позволят условия», — говорится в заявлении.

Обе стороны конфликта должны принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации и возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнули в Евросоюзе.

На важность возвращения наблюдателей в зону конфликта также указали сопредседатели Минской Группы ОБСЕ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В заявлении говорится, что сопредседатели Минской группы призывают стороны возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта как можно скорее, а также «указывают на важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства».