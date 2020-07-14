В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

В Кремле обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанско границе, где продолжаются перестрелки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает коррепондент РБК.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанско границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия готова оказывать свои посреднические усилия по урегулированию.

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