Флешмоб поддержали многие актеры, в том числе Анна Чурина, Сергей Безруков, Кристина Асмус, Ольга Медынич, Данила Козловский, Александр Петров, Никита Ефремов, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Евгений Цыганов, Максим Виторган, Елена Коренева, Риналь Мухаметов, Евгений Стычкин, Павел Деревянко, Вениамин Смехов, Алексей Гуськов, Мария Ивакова, Ирина Горбачева. Они публиковали на своих страницах в Instagram фото «Я/Мы Павел Устинов» с хештегом #свободупавлуустинову (по ассоциации с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в отношении которого полиция сфабриковала дело о сбыте наркотиков).

Горбачева писала, что против таких «судей» и власти», актриса Юлия Пересильд выразила сомнение в том, что боец Росгвардии с вывихнутым плечом теперь будет «нормально спать», а ее коллега по цеху Александра Бортич призвала изучить материалы и других фигурантов «московского дела».

Актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин призвал «не сотрудничать с кинокомпаниями и режиссерами» в «пропагандистских проектах» и не выступать в театрах, в которых режиссеры получают должности худруков в обмен на лояльность власти. «Гоголь-центр» собрал видеообращение 12 актеров в поддержку Павла Устинова. «Три с половиной года реального срока за то, что постоял на улице, глядя в телефон», — говорится в сообщении театра. Актеры «Гоголь-центра» ранее уже объединялись в защиту своего худрука Кирилла Серебренникова, попавшего под домашний арест по делу о хищении денег Минкультуры.

Актеры четырех московских театров — МХТ им. А.П. Чехова, Театрального центра «На Страстном», Другого театра и «Сатирикона» — в конце своих спектаклей в понедельник выступили в поддержку Устинова. Режиссер Александр Молочников привел в пример солидарность журналистов вокруг дела Голунова и рэперов по обвинениям в адрес Хаски, которого арестовали за концерт на крыше машины в прошлом ноябре.

У актеров, поддержавших Павла Устинова, нет «какой-то программы спланированных действий, пояснил РБК актер Александр Паль. «Но, безусловно, мы бы хотели, чтобы это не оставалось без внимания, и мы будем выходить [на митинги]». Я точно могу сказать, что я выйду на одиночный пикет в ближайшие два-три дня», — добавил он.

Обращение по поводу дела Павла Устинова записал в Instagram и юморист Максим Галкин, вслед за ним выступили и другие звезды: певец Сергей Лазарев, телеведущая Тина Канделаки, музыканты Вячеслав Петкун, Андрей Макаревич, Алексей Горшенев и Антон Севидов, Семен Слепаков, журналисты Юрий Дудь, Ксения Собчак и Вадим Такменев, блогер Эльдар Джарахов, режиссер Михаил Идов.

Павел Устинов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность опротестования приговора.

А главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян назвала в своем Telegram дело против Устинова несправедливым и сказала, что в нем «разбираются, потерпите». Она напомнила, что так же власти разобрались и с делом Голунова.

«Московское дело» После отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции в Москве с середины июля стартовали протестные акции, одни из крупнейших несогласованных акций прошли 27 июля и 3 августа. Устинов был задержан в день несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа. В конце августа московские суды начали рассматривать уголовные дела участников этой и других акций протеста, несколько уже получили реальные сроки.

Роль видео в деле Устинова

Общественный резонанс может повлиять на решение суда апелляционной инстанции, прокомментировал РБК адвокат Устинова Дмитрий Чешков. То, что основные акции в поддержку Устинова развернулись уже после вынесения приговора, его адвокат объясняет тем, что видеозапись задержания появилась только за день до суда, который прошел в кратчайшие сроки — процесс продолжался всего один день.

Чешков сказал РБК, что намерен 18 сентября подать апелляцию на приговор. 16 сентября он подал ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и еще не получил ответа. По мнению адвоката, суд не будет затягивать и рассмотрит апелляцию на следующей неделе.

Шансы отменить очевидно неправосудный приговор Павлу Устинову будут стопроцентными, если суд апелляционной инстанции просмотрит многочисленные видеозаписи инцидента, прокомментировал РБК адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия. По ст. 74 УПК РФ к доказательствам относятся любые сведения, на основании которых суд устанавливает обстоятельства, подлежащие доказыванию. К таковым относятся виновность подсудимого и обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.

Процедура легализации видеозаписей в судах отработана: ролик демонстрируется в судебном заседании, о чем в протоколе делается отметка, впоследствии, находясь в совещательной комнате, судья дает оценку увиденному. «При таком количестве и качестве видеозаписей задержания Павла Устинова не требуется даже специальных познаний, чтобы заключить об отсутствии не то чтобы насилия в адрес гвардейцев, а и элементарного сопротивления», — убежден адвокат.

Причиной отклонения ходатайства защиты о приобщении видео он называет обвинительный уклон в судебной практике и дисбаланс прав сторон в уголовном процессе, характерный для российских судов.

Выпускали ли осужденных после приговора В последнее время уже были примеры, когда фигуранты резонансных уголовных дел выходили на свободу после приговора. Руководитель гематологической службы ГКБ № 52 Елена Мисюрина 22 января 2018 года была приговорена судом первой инстанции к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в смерти пациента. Но 5 февраля 2018 года после протестов в медицинском сообществе (за врача вступился лично Леонид Рошаль) Мосгорсуд принял решение освободить Мисюрину из СИЗО. 16 марта Мосгорсуд отменил приговор по апелляционной жалобе и представлению прокуратуры, которая ранее поддерживала позицию следствия.

Как повлияет резонанс на апелляцию

Поддержку актеров политолог Константин Калачев связал с кастовой солидарностью в российском «сословно-кастовом» обществе: «кто-то примеряет приговор на себя, а для кого-то важно не растерять остатки авторитета внутри сословия». По его мнению, подобным приговором власть вместо того, чтобы напугать протестующих, оттолкнула лоялистов. «Даже самым одиозным личностям хочется думать, что они на стороне добра. А тут человека посадили ни за что, — рассуждает политолог. — Я уж не говорю про репутацию силовиков, которые теряют свой брутальный имидж и превращаются в сутяжников и неженок».

Заметный резонанс, который дают общественные кампании против несправедливых, по мнению общественности, приговоров и действий силовиков говорят о серьезном недоверии общества к правоохранительной и судебной системе, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. А раз солидарную с общественностью позицию в таких случаях часто занимают и представители различных групп власти, значит, недоверие к силовикам есть и у них.

Из-за резонанса вокруг дела суд может смягчить приговор по апелляции до минимального условного срока, полагает Калачев.