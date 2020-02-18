«Дело 27 июля». Что важно знать

Баршаю 21 год. Студент Московского авиационного института был среди подписавших открытое письмо с требованием закрыть «дело 27 июля». Был задержан после акции 10 августа. Хамовнический суд признал Баршая виновным в нарушении порядка митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал на 15 тыс. руб.

Сергей Суровцев приговорен по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) к двум с половиной годам колонии общего режима. Он был задержан 28 ноября. По версии следствия, 27 июля в районе дома № 17 по Тверской улице он нанес удар металлическим ограждением сотруднику Росгвардии и пытался не допустить проход других правоохранителей. 29 ноября Суровцев был арестован. Вину не признал.

Суровцеву 30 лет. Холост. Выпускник МАИ, основатель нескольких стартапов в сфере ИТ. Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Самариддин Раджабов признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителей власти). Суд приговорил его к штрафу 100 тыс. руб., но с учетом срока содержания под стражей (Раджабов находился в СИЗО с начала августа) полностью освободил от наказания. По версии следствия, подсудимый кинул пластиковую бутылку в сотрудников правопорядка. Бутылка ни в кого не попала. Один из полицейских, который должен был выступать потерпевшим по делу Раджабова, отказался признавать себя таковым и уволился из органов.

Раджабову 21 год. Родился в Таджикистане, живет в Подмосковье. Во время судебного заседания 2 августа рассказал, что работает прорабом, но официально не трудоустроен.

Эдуард Малышевский. Приговорен к трем годам колонии общего режима за применении насилия в отношении представителя власти. 29 января 2020 года приговор был пересмотрен — суд назначил Малышевскому два года и девять месяцев колонии. Своей вины не признавал. На то, чтобы заслушать прения сторон и вынести приговор, судье Анатолию Белякову понадобился один день.

Малышевский был задержан на акции 27 июля, где, по версии следствия, выдавил окно автозака на полицейского, что причинило тому боль. По словам Малышевского, он действительно выдавил окно, когда увидел, как полицейские бьют двух женщин, но выпавшее окно никого не задело. После митинга получил 13 суток ареста по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Был повторно задержан 30 августа. Дело о применении насилия было заведено днем ранее.

Малышевскому 50 лет. Занимался в Москве отделочными работами. Его семья проживает в Удмуртии, есть несовершеннолетний ребенок. Интересуется эзотерикой, в последние годы стал адептом движения «За государственность и духовное возрождение Святой Руси» Леонида Маслова.

был задержан 14 октября по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК). Вину не признал. Приговорен к трем годам колонии общего режима. По версии СК, Лесных и еще два фигуранта дела Максим Мартинцов и Александр Мыльников напала на сотрудника Росгвардии Максима Косова на улице Рождественка во время несогласованной акции протеста 27 июля. Еще одного правоохранителя — Алексея Федорова — Лесных ударил ногой. Федоров и Косов на суде заявляли , что у них нет претензий к обвиняемым и они готовы к примирению.

Лесных 35 лет. Живет в городе Волжском, иногда работает в Москве. По словам его друга, Лесных — антифашист, в прошлом занимался организацией музыкальных фестивалей. Был оштрафован Кунцевским судом за участие в акции 27 июля на 10 тыс. руб. (осужден по ч.6 ст. 20.2 КоАП — участие в несанкционированной акции с помехами движению).

Максим Мартинцов был задержан 14 октября по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК). Вину не признал. Приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Как заявили в СК, он вместе с Лесных напал на сотрудника Росгвардии на улице Рождественка и повалил его на землю.

Мартинцову 26 лет. Живет в Москве, работает в лаборатории.

Александр Мыльников был задержан 15 октября по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на акции 27 июля. Приговорен к двум годам условно с испытательным сроком в три года.

Мыльникову 32 года. Женат. Живет в Южном Бутово, работает менеджером хозяйственной части.

Евгений Коваленко. Приговорен по ч. 1 ст. 318 УК к трем с половиной годам колонии. Обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ не снято, расследование дела продолжается.

Участник акции 27 июля. Был арестован 29 июля по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Позднее его обвинили и по ч. 2 ст. 212 УК РФ, приобщив его дело к делу о массовых беспорядках. По версии следствия, он швырнул мусорную урну в представителя органов правопорядка. Свою вину сначала признал, но потом отказался от признательных показаний, не согласившись с протоколами, подписанными во время следствия.

Кирилл Жуков. Приговорен по ч. 1 ст. 318 УК к трем годам колонии. Обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ не снято, расследование дела продолжается.

Был задержан во время акции 27 июля и оштрафован. Обвинение предъявлено на основе видео с митинга, на котором Жуков касается шлема сотрудника ОМОНа, что, согласно материалам дела, принесло тому физическую боль. Свою вину по предъявленному обвинению он не признает.

Данила Беглец. Приговорен по ч. 1 ст. 318 УК к двум годам колонии. Обвинение по ч. 2 ст. 212 УК не снято, расследование дела продолжается.

В ходе заседания суда о мере пресечения 9 августа Беглец сказал, что находился 27 июля в центре Москвы случайно, а покинуть его не смог из-за оцепления. 20 августа Следственный комитет сообщил, что завершил расследование в отношении Беглеца по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Материалы дела были переданы в суд.

По версии обвинения, 27 июля Беглец находился на пересечении Большой Дмитровки и Камергерского переулка, где, «препятствуя задержанию правонарушителя», схватил одного из полицейских сзади за запястье и попытался отвести его руку в сторону, в результате чего прапорщик «испытал физическую боль». 26 августа стало известно, что он признал вину по этой статье. Во время заседания 3 сентября Беглец извинился перед потерпевшим омоновцем Никитиным и заявил, что готов погасить причиненный ему моральный ущерб. Его дело рассматривается в особом порядке — без исследования доказательств. Прокурор попросила учесть семейное положение Беглеца, то, что он готов возместить потерпевшему моральный ущерб и положительно характеризуется по месту жительства.

Данила Беглец родился в 1992 году, женат, у него двое детей, младшая дочь родилась 16 мая. Он индивидуальный предприниматель, по данным сайта Rusprofile, занимается уборкой помещений, живет в Мытищах. Получил российское гражданство два года назад, до этого был гражданином Молдавии.

Иван Подкопаев — участник митинга 27 июля. Приговорен по ч. 1 ст. 318 УК к трем годам колонии общего режима. При вынесении решения были учтены смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, состояние здоровья обвиняемого и признание им своей вины. Обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ не снято, расследование дела продолжается.

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на материалы дела, при задержании у него при себе нашли нож, перцовый баллончик, противогаз и молоток. По словам Подкопаева, его нож не является холодным оружием, баллончик нужен ему для защиты от бродячих собак, а противогаз и молоток — в хозяйственных целях в связи с работой. 26 августа стало известно, что он признал вину в нападении на сотрудников правоохранительных органов (по ч. 1 ст. 318 УК) и попросил о проведении суда в особом порядке (без исследования доказательств). По версии следствия, он распылил перцовый баллончик в сторону силовиков во время акции 27 июля. Подкопаеву 25 лет. Работает техником. Живет в Одинцовском районе Подмосковья.

Егор Жуков. Приговорен к трем годам условно по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете). Кроме того, ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Обвинялся по ч. 2 ст. 212 УК РФ и отрицал вину. Был арестован на два месяца, до 27 сентября, а затем 3 сентября переведен под домашний арест. В тот же день ему было предъявлено новое обвинение — по ч. 2 ст. 280 УК РФ, а уголовное преследование по ст. 212 было прекращено. По версии следствия, в 2017 году Жуков сделал и разместил на YouTube видеозаписи, в которых содержатся «призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение основ конституционного строя России, мятежи».

Видеоблогер, студент факультета политологии Высшей школы экономики. Ему 21 год. Во время судебного заседания об избрании Жукову меры пресечения с личными поручительствами за него выступали проректор ВШЭ Валерия Касамара и преподаватели вуза. Студенты ВШЭ опубликовали открытое письмо в его поддержку с требованием к руководству университета и членам ученого совета «обеспечить ему полную поддержку».

Никита Чирцов — участник акции 27 июля. Приговорен по ч. 1 ст. 318 УК РФ к одному году колонии.

После акции он уехал из Москвы в Минск, где 28 июля был задержан и спустя два дня выслан в Москву. 31 июля суд оштрафовал Чирцова на 12 тыс. руб. за нарушение правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Чирцову 22 года. Он индивидуальный предприниматель, учился в Москве на программиста, живет в Пермском крае.

Павел Новиков приговорен к штрафу в размере 120 тыс. руб. за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на акции 27 июля. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте 30 октября. По версии СК, он нанес полицейскому-кинологу несколько ударов по голове и правому предплечью бутылкой с водой. Новиков признал вину «в полном объеме». Потерпевший Алексей Широкий в суде сказал, что не имеет претензий к Новикову и его следует наказать «не строго».

Новикову 32 года. Он живет в Москве. Работает стоматологом.

Владимир Емельянов. Приговорен к двум годам условно по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК). Его задержали 14 октября. По версии СК, силой удерживал нацгвардейца и мешал тому выполнять свои служебные обязанности. Не признает вину.

Емельянову 27 лет. Он сирота, живет в Мытищах с бабушкой и прабабушкой. Работает в магазине мерчандайзером, рассказывал его адвокат. Страдает астмой.

Чьи дела продолжают расследовать

Айдар Губайдулин — участник акции 27 июля, обвиняется по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Среди приобщенных к делу материалов кадр из видеозаписи, на котором Губайдулин якобы замахивается пластиковой бутылкой в сторону полицейского. По словам его адвоката, качество видеозаписи не позволяет опознать Губайдулина. Вину не признает.

18 сентября суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру для уточнения обвинения, а обвиняемый был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

15 октября ему было предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. По словам его адвоката, приобщенный к делу кадр, на котором якобы Губайдулин замахивается бутылкой в сторону полицейского, следствие расценило как угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

17 октября стало известно об отъезде Губайдулина из страны. 30 октября он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Губайдулин родился в 1993 году. Живет в Москве, учился в МФТИ, работает программистом в «Сбербанк-Технологии».

Сергей Меденков заочно арестован судом. По словам пресс-секретаря Басманного суда Ирины Морозовой, постановление о его аресте было вынесено еще 21 ноября. Объявлен в международный розыск. Он обвиняется в нападении на нацгвардейца на акции 27 июля. Спустя два дня после акции был оштрафован за участие в несогласованном митинге на 10 тыс. руб. Сам Меденков утверждал, что в акции не участвовал и был задержан на Трубной площади, которая была оцеплена, а потому уйти с нее он не мог.

С кого сняли обвинения

Сергей Абаничев — участник акции 27 июля. Задержан вечером 3 августа, тогда же у него был проведен обыск, во время которого Абаничев почувствовал себя плохо. Было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК. По изначальной версии следствия, он кинул в сотрудника ОМОНа камень. Следствие ссылалось на видеозапись «Митинг» на сайте «Радикал.ру». По словам адвоката, у его подзащитного не было намерения участвовать в акции: Абаничев присоединился к толпе по пути в магазин H&M на Тверской улице, а затем не смог выбраться из оцепления. Камень в сотрудника правопорядка он не кидал, а выбросил на землю бумажный стаканчик из-под газировки. Абаничев родился в 1994 году, живет в Москве вместе с отцом, работает менеджером по продажам, состоит на учете в медучреждении, после того как два года назад получил черепно-мозговую травму и переломы обеих рук после падения.

Даниил Конон — участник акции 27 июля, во время предвыборной кампании работал сборщиком подписей в штабе кандидата Ивана Жданова. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК на основании видеозаписей с акции 27 июля и протоколов допросов потерпевших. Конону 22 года, студент МГТУ им. Баумана, не женат, детей нет, живет с родителями в Москве.

Валерий Костенок — участник акции 27 июля, во время кампании был волонтером избирательной кампании кандидата от «Яблока» в Мосгордуму Кирилла Гончарова. Днем 11 августа в его доме был проведен обыск, а Костенок задержан. Обвинялся по ч. 2 ст. 212 УК. Согласно его показаниям, кинул две пластиковых бутылки в полицейских «без цели причинить вред здоровью представителя власти». Костенку 20 лет, он студент РГУ им. Косыгина.

Владислав Барабанов — участник акции 27 июля, ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Своей вины не признавал. По изначальной версии следствия, Барабанов принимал активное участие в акции 27 июля и координировал действия протестующих в Палашевском переулке. Следствие ссылалось на видеозапись «Наша первая попытка свергнуть власть», размещенную на YouTube-канале «Блог Жукова». Барабанову 22 года, не женат, живет в Нижнем Новгороде. Не учится и не работает.

Алексей Миняйло — индивидуальный предприниматель, волонтер штаба Любови Соболь, член творческого клуба «Золотые леса». Ему 34 года. Как и Соболь, проводил голодовку в знак несогласия с решением об отказе в регистрации в кандидаты в Мосгордуму. Миняйло обвиняли по ч. 2 ст. 212 УК РФ. 1 августа в его доме прошел обыск. «На митинг он шел, желал участвовать, но был задержан на подходе к нему, соответственно, непосредственного участия в митинге не принимал. Его не было на Пушкинской площади, а до Трубной он не добрался», — рассказал РБК адвокат Миняйло Алан Гамазов. 2 августа суд арестовал Миняйло до 27 сентября. 26 сентября Басманный суд освободил его из-под стражи, отклонив ходатайство следствия о переводе под домашний арест. В тот же день адвокат сообщил о прекращении дела против Миняйло в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.

Сергей Фомин — участник акции 27 июля, обвинялся по ч. 2 ст. 212 УК, виновным себя не признавал. По изначальной версии следствия, принимал участие в массовых беспорядках во время митинга 27 июля. Находился в розыске, но сам пришел в полицию, когда узнал из СМИ, что его разыскивают. По словам Фомина, он не сделал этого раньше, так как был в отпуске. Ранее прокуратура потребовала лишить его двоюродную сестру и ее мужа родительских прав за то, что они пришли на митинг с малолетним ребенком и передали его Фомину, чтобы тот беспрепятственно прошел оцепление. Был арестован до 8 октября, а затем, 3 сентября, переведен под домашний арест.

6 декабря СК сообщил, что прекратил уголовное преследование Фомина, так как в ходе расследования пришел к выводу об отсутствии состава преступления в его действиях.

Фомин родился в 1983 году, холост, индивидуальный предприниматель.

Что расследует СК

27 июля в Москве прошла акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.

30 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции по ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК РФ и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских по ст. 318 УК.

По версии следствия, накануне акции к участию в ней, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», призывала группа лиц.

Сами участники акции «игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта».

Уголовное дело о массовых беспорядках ведет следователь Дмитрий Смадич. Ему же было поручено расследование дела о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное 24 июля.

Какие наказания предусмотрены по делам о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1, 2 и 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Ч. 1 ст. 212 УК РФ — организация массовых беспорядков, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Ч. 2 ст. 212 УК РФ — участие в массовых беспорядках, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Ч. 3 ст. 212 УК РФ — призывы к массовым беспорядкам. Наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Дело Константина Котова

Константин Котов. Приговорен по ст. 212.1 УК (Неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга или пикетирования) к четырем годам колонии. Котову 34 года, он работает программистом.

Котова задержали и предъявили обвинение 13 августа. Днем позже его поместили под арест. В СК отмечали, что Котова неоднократно привлекали к административной ответственности в течение 180 суток. Так, его арестовали на пять суток за участие в несогласованной акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» 13 мая, оштрафовали за участие в несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня и задержали после публикации 15 июля в соцсетях призыва выйти на акцию в поддержку недопущенных кандидатов в Мосгордуму. Также его задержали 10 августа после согласованного митинга за скандирование лозунгов возле администрации президента. Следствие расценило его действия как «направленные на неоднократное нарушение административного законодательства».

Ст. 212.1 появилась в УК в 2014 году, первым и единственным (до Котова) осужденным по ней был активист Ильдар Дадин. В 2017 году Верховный суд постановил отменить приговор с правом на реабилитацию, позже Дадину присудили компенсацию в 2 млн руб. за незаконное уголовное преследование.

Дело Синицы

Владислав Синица был обвинен в возбуждении ненависти или вражды в интернете с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). 3 сентября суд приговорил его к пяти годам колонии. Суд вынес приговор во второй день рассмотрения дела по существу. В своем Twitter Синица опубликовал сообщение, в котором писал о насилии в отношении детей силовиков, участвовавших в разгоне акции 27 июля. Синица подтвердил, что написал пост, но отрицал предъявленное ему обвинение.

Синице 30 лет. Он живет в подмосковных Люберцах. Работает финансовым менеджером, окончил Финансовый университет при правительстве России.