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Политика ,  
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Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

Телеведущий и актер Максим Галкин выступил в поддержку коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Свободу Павлу Устинову!» — написал Галкин, отметив, что его высказывание не связано с политикой, а отражает позицию члена гражданского общества. «Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников», — прокомментировал артист.

Галкин добавил, что поддержал Устинова не потому, что осужденный является его «коллегой по цеху». «Я не знаком с Павлом, и то, что он артист, мне не важно: узнал — не смолчал», — добавил шоумен.

Политика
Актеры выступили в поддержку осужденного за травму омоновца коллеги

Ранее в поддержку Устинова выступили ряд актеров и режиссеров. Режиссер Александр Молочников произнес речь в поддержку осужденного на сцене после окончания спектакля в МХТ им. Антона Чехова. По его мнению, Устинов стоял у метро и не участвовал в несогласованной акции протеста и его задержали по ошибке. Художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что считает приговор Устинову несправедливым и «не соответствующим действительности и истине». Такое же мнение высказали киноактер Александр Паль и актер театра «Современник» Никита Ефремов.

16 сентября суд признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции протеста 3 августа и приговорил актера к 3,5 года колонии. Устинов своей вины не признал.

Теги: Максим Галкин, акция протеста, поддержка
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Актеры выступили в поддержку осужденного за травму омоновца коллеги
Политика
Задержанному на акции 3 августа дали 3,5 года колонии за травму омоновца
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