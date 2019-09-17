Актеры выступили в поддержку осужденного за травму омоновца коллеги

Актеры и режиссеры выступили в поддержку своего коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа.

Режиссер Александр Молочников на сцене после окончания спектакля в МХТ им. Антона Чехова выступил с речью в поддержку Устинова. По его словам, актер стоял у метро и не участвовал в несогласованной акции протеста, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Мы хотим сказать, что мы очень с ним солидарны. Мы, театральное сообщество, верим в его полную невиновность», — сказал он.

Молочников добавил, что актеры планирует прийти в суд на апелляцию. Он также напомнил, что народная артистка России Наталья Тенякова после спектаклей также выходила и выступала в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, которого вместе с коллегами обвинили в хищении средств на проект «Платформа».