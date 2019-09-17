Актеры выступили в поддержку осужденного за травму омоновца коллеги

Художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил «Коммерсанту FM», что считает приговор Устинову несправедливым и «не соответствующим действительности и истине». «Мы будем дальше бороться за установление справедливости», — отметил он.
«Сегодня нашего коллегу по цеху Павла Устинова осудили на 3,5 года строгого режима. То, за что его судили, мне кажется, не соответствует действительности», — сказал на своей странице в Instagram киноактер Александр Паль.
Он отметил, что на видео задержания Устинова видно, что он не оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и не выкрикивал лозунги. Паль добавил, что эту запись не рассматривали как доказательство в судебном разбирательстве. По его словам, необходимо обратить внимание властей к «очередному самосуду».
Паль обратился к актерам Никите Кукушкину, Александру Петрову, Никите Ефремову, Ирине Горбачевой, Григорию Добрыгину и спросил, что они думают о ситуации.
Актер театра «Гоголь-центр» Никита Кукушкин в ответ на своей странице в Instagram предложил не сотрудничать с кинокомпаниями, продюсерами и режиссерами, которые предлагают «пропагандистские проекты». Он добавил, что скоро станет известна дата апелляции по делу Устинова, и его нужно поддержать.
Актер театра «Современник» Никита Ефремов на своей странице в Facebook также заявил, что наказание Устинову абсолютно не соответствует «тому, что было в действительности». По его словам, актеры могут объединиться в поддержку своего коллеги, как журналисты сплотились в деле спецкора «Медузы» Ивана Голунова.
Суд признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции протеста 3 августа и приговорил актера к 3,5 годам колонии. При этом его адвокат Павел Чешков заявлял, что не были рассмотрены некоторые доказательства со стороны защиты. В частности, видеозапись, на которой видно, что актер не участвовал в несогласованной акции протеста, а был задержан по ошибке. Устинов не признал свою вину.