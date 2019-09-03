Суд вынес первый приговор по делу 27 июля

Ранее РБК сообщал, что Подкопаев признал вину: на предварительном слушании 26 августа он попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке — без исследования доказательств.

Дело о запястье прапорщика

Также во вторник судья Анатолий Беляков приговорил к двум годам колонии еще одного участника акции 27 июля, признавшего вину — предпринимателя Данила Беглеца. По версии гособвинения, он пытался помещать полицейскому по фамилии Никитин задерживать «правонарушителя», схватил его за запястье и потянул руку, причинив прапорщику «физическую боль». Гособвинитель просила для него 3 года и 2 месяца колонии.

Адвокат Станислав Рыбчинский указывал, что Беглец принес извинения прапорщику Никитину и перевел на счет ГУ МВД по Москве 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба. На предварительном заседании защита ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением сторон, однако полицейский мириться с Беглецом отказался. Адвокат связал это с «корпоративной зависимостью» Никитина или поступившими ему указаниями начальства.

Также Рыбчинский просил применить такую сравнительно новую меру, как освобождение обвиняемого от ответственности с выплатой судебного штрафа (с 2016 года ее можно назначить тем, кто впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и загладил вину перед потерпевшим). Однако гособвинитель настояла, что это невозможно: объектом преступления Беглеца был, по ее мнению, не только лично прапорщик, но и «порядок управления», поэтому отвечать за свои действия Беглец должен и перед государством.

Суд допросил по характеристике личности Беглеца его партнера по бизнесу Евгения Аксютенко, который отозвался о нем как о «даже слишком добром» человеке, склонном «помогать людям, даже когда этого не надо делать». Мать Беглеца сказала суду, что «не видит жизни» без сына, извинилась за его действия и пообещала, что он «никогда больше никуда не пойдет».

Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошел в центре Москвы 27 июля. После акции протеста Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК), а также несколько дел о применении насилия к силовикам.

Что с остальными обвиняемыми

Во вторник столичные суды начали слушать также дела Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которые отказываются признавать вину. Коваленко, по версии следствия, бросил мусорную урну в сторону ОМОНовцев, а Жуков лишь потянул руку к лицу одного из росгвардейцев. Кроме того, 3 сентября прошло первое заседание по существу дела Константина Котова, которому вменяется статья о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК)

3 сентября СК заявил о прекращении дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК) в отношении пятерых обвиняемых: это Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Дмитрий Васильев, они должны быть отпущены из-под ареста. Еще два человека — Егор Жуков и Сергей Фомин — остаются в статусе обвиняемых, однако СК попросил заменить им стражу на домашний арест.

Арестованными по обвинению в массовых беспорядках остаются Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов и Айдар Губайдулин; еще двоим содержащимся под стражей участникам акции — Павлу Устинову и Никите Чиркову — вменяется насилие над полицейскими.

В связи с акциями протеста в Москве осужден по делу об экстремизме и блогер Владислав Синица: 3 сентября он получил пять лет колонии по делу о твите, где шла речь о расправах над детьми силовиков, который был написан после массовых задержаний в центре столицы.