Депутат Госдумы Шаргунов попросил Чайку опротестовать приговор Устинову

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность опротестования приговора 24-летнему актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве. Об этом Шаргунов сообщил на своей странице в Facebook.

В нем депутат просит Чайку рассмотреть возможность «принесения протеста на указанный приговор в отношении Павла Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности».

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированного митинга 3 августа на Пушкинской площади, в результате чего омоновец получил вывих руки. 5 августа Тверской районный суд предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и заключил под стражу до 3 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не может влиять на решение судов, в том числе по делу Устинова. Он также напомнил, что у актера есть возможность подать апелляцию на приговор.