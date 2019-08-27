Уголовные дела против участников акций протеста в Москве. Что важно знать

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,46 +0,39 EUR Бирж. 73,81 +0,52 Brent 59,12 -0,07% USD Нал. 66,81 65,99 EUR Нал. 74,19 73,32 USD ЦБ 66,26 +0,29 EUR ЦБ 73,61 +0,21 EUR/USD 1,1106 +0,0008 BTC/USD Бирж. 10 095,08 -280,92 IMOEX 2 653,35 -0,18% RTSI 1 257,68 -0,83% DJIA 25 898,83 +1,05% Nasdaq 7 853,74 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,35%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,95%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,25%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Bristol-Myers Squibb $55 (+14,35%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,95%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,25%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 66,26 (+0,29) Quote, 14:45
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 73,61 (+0,21) Quote, 14:45
Рогозин сообщил о новой версии робота Федора без ног Технологии и медиа, 15:42 Для пользователей Instagram создадут конкурирующий со Snapchat сервис Технологии и медиа, 15:34 Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов» Общество, 15:30 Полиция проверит инцидент с натравившей на мужчину ротвейлера женщиной Общество, 15:21 Бейрут попросил Россию помочь избежать эскалации в конфликте с Израилем Политика, 15:19 Логинов пообещал подписать дополненный контракт с Союзом биатлонистов Спорт, 15:15 Изменения налогового законодательства, июль 2019-го: комментарии от KPMG Pro, 15:07 Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Общество, 15:05 Сделка на $13,4 млрд: Celgene продаст права на популярное лекарство Quote, 14:57 Гуцериев продаст бизнес-центр у парка «Сокольники» Бизнес, 14:57 Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах Общество, 14:54 Зеленский определился с кандидатурой премьера Политика, 14:45 ФАС продлила ходатайство китайцев на покупку GV Gold Бизнес, 14:44 Госдепартамент США объяснил удаление Палестины со своего сайта Политика, 14:43
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Уголовные дела против участников акций протеста в Москве. Что важно знать
С 26 августа московские суды начали рассматривать уголовные дела участников акций протеста из-за недопуска кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. Что важно знать об этих делах — в обзоре РБК
Иван Подкопаев (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Кто стал обвиняемым по уголовным делам

С этой недели Тверской суд Москвы начал слушать три дела о применении неопасного для жизни насилия к представителям власти (ст. 318 УК) на акции протеста 27 июля в центре Москвы — против 26-летнего предпринимателя Данилы Беглеца, 22-летнего техника Ивана Подкопаева и 28-летнего безработного Кирилла Жукова.

Беглец и Подкопаев признали вину: на предварительном слушании 26 августа они попросили суд рассмотреть их дела в особом порядке — без исследования доказательств.

Тот же суд рассмотрит и дело 34-летнего программиста Константина Котова, которому вменяются неоднократные нарушения на митингах (ст. 212.1 УК) — редкий состав, против присутствия которого в Уголовном кодексе возражал в 2017 году председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Мещанский суд с понедельника слушает дело 48-летнего охранника Евгения Коваленко, который отказался от признания вины в насилии к сотрудникам Росгвардии. Пресненский суд приступил к рассмотрению дела 30-летнего менеджера Владислава Синицы, которому вменяются призывы к насилию над детьми представителей власти в интернете.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Всего по делам, возбужденным после несогласованной акции 27 июля, проходят почти два десятка человек. Пока не дошли до суда дела студентов Егора Жукова, Валерия Костенка и Даниила Конона, 21-летнего строителя Самариддина Раджабова, 25-летнего менеджера по продажам Сергея Абаничева, 22-летнего безработного Владислава Барабанова, 34-летнего сборщика подписей из штаба Любови Соболь Алексея Миняйло, 25-летнего программиста Айдара Губайдулина и 36-летнего Сергея Фомина. Еще один арестованный, 24-летний Павел Устинов, обвиняется в насилии над полицейским 3 августа. Все обвиняемые заключены под стражу.

Следователи не стали предъявлять обвинение 43-летнему телевизионному режиссеру Дмитрию Васильеву. У страдающего сахарным диабетом Васильева при задержании отобрали инсулин, и через несколько часов он был госпитализирован из изолятора временного содержания, рассматривать вопрос об аресте Васильева в его отсутствие суд не стал.

В статусе свидетелей по уголовному делу остались супруги Дмитрий и Ольга Проказовы, взявшие на митинг годовалого ребенка, — их допрашивали по делу об оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении родительских прав.

Какие действия вменяются участникам акций

Кроме Котова и Синицы, все участники акции 27 июля, чьи дела уже дошли до суда, обвиняются в применении насилия (либо угрозе насилием) к представителям власти (ст. 318 УК). В частности, Коваленко, по версии следствия, бросил в группу сотрудников ОМОНа мусорный бак, Подкопаев распылил в лица бойцам перцовый газ.

Беглец тянул за руку бойца Росгвардии, в результате чего тот испытал физическую боль, считают в СКР. А Кириллу Жукову в качестве преступления вменяется действие, запечатленное на видео с акции: он тянул левую руку к шлему сотрудника Росгвардии.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Котов, по мнению СК, с мая четыре раза нарушил порядок на массовых акциях — это были митинги в поддержку фигурантов дела «Нового величия», журналиста Ивана Голунова и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В одном случае речь шла о призывах к несогласованной акции в Facebook.

Большинству из тех, чьи дела еще не дошли до суда, вменяется статья о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Роль в массовых беспорядках некоторых фигурантов следствие в судах не объясняло: среди них Алексей Миняйло, задержанный до начала акции 27 июля.

Отдельных обвиняемых представители СКР в суде называли «лицами, организовавшими координацию и направление движения» протестующих — на это якобы указывали их жесты и поведение. Абаничев, по версии СКР, бросил в сторону силовиков камень (сам он настаивает, что это был пластиковый стаканчик, и брошен он был не в омоновцев, а на землю). Раджабов, по мнению СКР, швырнул в полицейских пустую пластиковую бутылку.

Как расследуется применение силы сотрудниками Росгвардии

После акции протеста 3 августа были госпитализированы с травмами пять человек, среди которых один росгвардеец, сообщал департамент здравоохранения Москвы. По факту полученного сотрудником ОМОНа вывиха руки было возбуждено уголовное дело против 24-летнего Павла Устинова; какие процессуальные последствия наступили в остальных четырех случаях, не сообщалось.

О количестве пострадавших во время акции 27 июля официально медики не отчитывались. Замдиректора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк заявлял каналу «Москва 24», что в основном к врачам обращались люди с обострениями хронических заболеваний и с мелкими травмами, ссадинами и ушибами.

Дизайнер Константин Коновалов при задержании получил перелом ноги, муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина — сотрясение мозга. Сотрудник компании «Авторские медиа» Борис Канторович был госпитализирован с подозрением на ушиб легкого.

Дарью Сосновскую задержали 10 августа во время несанкционированного шествия после разрешенного столичными властями митинга. В Сети получило широкую известность видео, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку и один из полицейских бьет ее в живот. Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявлял ранее, что в отношении ударившего девушку правоохранителя необходимо завести уголовное дело. МВД сообщало о проведении служебной проверки, официальных комментариев по ее результатам обнародовано не было.

По меньшей мере шестеро пострадавших на акциях 27 июля и 3 августа подали в СК заявления с требованием провести проверки, сообщали «ОВД-Инфо» и правозащитная организация «Зона права». Следствие прислало отказы в проверке.

Почему дела расследовали так быстро

В отношении нескольких обвиняемых следствие было завершено в рекордно короткие сроки — менее чем за месяц. Приговоры этим фигурантам (прежде всего согласившимся на особый порядок Беглецу и Подкопаеву) могут быть вынесены уже в начале сентября — до выборов в Мосгордуму.

Глава юридической службы проекта «Апология протеста» Алексей Глухов называет «криминализацию» способом снижения протестной активности. «Штрафы по административным статьям и даже административные аресты давно утратили свою функцию по сдерживанию протестующих. Например, нет никаких проблем нафандрайзить на штрафы», — считает он.

По его словам, статья о применении насилия к представителям власти «за последние годы стала одной из самых легкодоказуемых». «Практика сложилась так, что не требуется никаких физических повреждений. Ничего не требуется, кроме действий, направленных на представителя власти», — комментирует Глухов.

Что будет с делом о массовых беспорядках

Обвиняемые, чьи дела сейчас дошли до суда, изначально проходили также и по статье о массовых беспорядках. Однако окончательное обвинение по ней им предъявлять не стали. После передачи дела из столичного управления СКР на федеральный уровень новых задержаний по делу о массовых беспорядках не последовало.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено 30 июля. Силовики могли воспользоваться этим после несогласованной акции протеста 3 августа, считает Глухов, напоминая, что в рамках ст. 212 задержанных допрашивали в качестве свидетелей и изымали телефоны.

Но доказывать факт массовых беспорядков в суде сложно, указывает юрист. «Все видели по телевидению протесты в западных странах, где горят машины, летят булыжники и «коктейли Молотова», бьются витрины. По сравнению с тем, что происходило в Москве, это небо и земля», — полагает Глухов.

По его мнению, с юридической точки зрения подтвержденные судом отдельные факты насилия к полицейским не доказывают массовых беспорядков: «Если отдельные участники прибегают к актам насилия — это не значит, что вся акция утратила мирный характер».

Дело о массовых беспорядках сопровождается гражданскими исками, которые столичные учреждения подают к оппозиционерам. «Их можно использовать, чтобы доказать, что акции протеста нанесли ущерб. Но почти все иски связаны с упущенной выгодой, а не с ущербом», — считает Глухов.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: митинг, акции протеста, Мосгордума
Материалы по теме
Нашедший уязвимости в онлайн-системе выборов в Мосгордуму получит ₽1 млн
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы
Политика
Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter